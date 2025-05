Weißenfels steht vor dem Ausscheiden aus dem Viertelfinale

Gastgeber können gegen München nur in der Anfangsphase mithalten. Anschließend scheitert der Pokalsieger an der starken Verteidigung des Meisters und der schwachen Dreierquote.

Weißenfels.

Die Basketballer von MBC Syntainics stehen vor dem Ausscheiden im Miesterschafts-Playoff-Viertelfinale. Die Weißenfelser verloren am Dienstag auch das zweite Duell in der Serie Best of Five" gegen den FC Bayern München mit 65:80 (32:38). Schon die erste Partie hatte der Pokalsieger am Samstag in München mit 60:78 (27:41) verloren.