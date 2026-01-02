MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Skilangläufer am 26. Dezember auf dem Fichtelberg. Auf Sachsens höchstem Gipfel sind inzwischen auch mehrere Skilifte in Betrieb.
Ein Skilangläufer am 26. Dezember auf dem Fichtelberg. Auf Sachsens höchstem Gipfel sind inzwischen auch mehrere Skilifte in Betrieb. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Ein Skilangläufer am 26. Dezember auf dem Fichtelberg. Auf Sachsens höchstem Gipfel sind inzwischen auch mehrere Skilifte in Betrieb.
Ein Skilangläufer am 26. Dezember auf dem Fichtelberg. Auf Sachsens höchstem Gipfel sind inzwischen auch mehrere Skilifte in Betrieb. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Weißes Winterwochenende im Erzgebirge: Hier sind Skilifte und Loipen geöffnet
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schnee und Frost sorgen erstmals in diesem Winter für flächendeckenden Skibetrieb vom Vogtland bis ins Osterzgebirge. Ein Kartendienst zeigt, welche Langlaufstrecken gespurt sind.

Endlich richtiger Winter: Am ersten Januarwochenende kommen Wintersportler in der Region endlich voll auf ihre Kosten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst in den Kammlagen aktuell zwischen 15 und 25 Zentimetern Schnee - und das ist noch nicht alles. „Es kommen immer wieder Schauer, die die Schneedecke vergrößern“, sagt DWD-Meteorologe Jens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:15 Uhr
1 min.
Schneefall, Glätte, Verwehungen: Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen auf dem Fichtelberg
Der vereiste Gipfel des Fichtelbergs in der Morgensonne. Der Schneefall hat die Höhenlagen des Erzgebirges in eine Märchenlandschaft verwandelt. Der Wetterdienst warnt jetzt vor schweren Sturmböen auf dem Gipfel.
Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Samstag in ganz Sachsen vor der Gefahr durch Glätte. Auf den Straßen gab es am Morgen Probleme durch Schneeverwehungen.
Nicole Jähn
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
14:01 Uhr
3 min.
Skisaison am Fichtelberg gestartet - Neuschnee im Erzgebirge
 5 Bilder
Nach langem Warten ist am Fichtelberg die erste Skipiste geöffnet.
Frischer Schnee lässt die Herzen von Skifahrern zum Jahreswechsel höher schlagen. So ist nun auch Oberwiesenthal in die Skisaison gestartet. Doch andernorts kommen Skifahrer ebenfalls auf ihre Kosten.
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
Mehr Artikel