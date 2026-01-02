Weißes Winterwochenende im Erzgebirge: Hier sind Skilifte und Loipen geöffnet

Schnee und Frost sorgen erstmals in diesem Winter für flächendeckenden Skibetrieb vom Vogtland bis ins Osterzgebirge. Ein Kartendienst zeigt, welche Langlaufstrecken gespurt sind.

Endlich richtiger Winter: Am ersten Januarwochenende kommen Wintersportler in der Region endlich voll auf ihre Kosten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst in den Kammlagen aktuell zwischen 15 und 25 Zentimetern Schnee - und das ist noch nicht alles. „Es kommen immer wieder Schauer, die die Schneedecke vergrößern“, sagt DWD-Meteorologe Jens...