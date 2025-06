Weiter Fragezeichen um Verletzungsgrad bei Kristjansson

Noch immer gibt es keine gesicherte Diagnose zur Schulterverletzung des Isländers. Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert ist ungeduldig.

Lemgo.

Der SC Magdeburg bangt weiter um den Einsatz seines Spielmachers Gisli Kristjansson in der entscheidenden Phase der Meisterschaft und im Final4 der Handball-Champions League. "Ich hoffe auf eine baldige Information und mache da auch maximalen Druck drauf, weil ich es auch für meinen Kopf benötige. Aber ich muss mich da in Geduld üben", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert in einer Medienrunde.