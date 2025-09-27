Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
FCM-Trainer Markus Fiedler steht nach der fünften Niederlage in Serie weiter unter Druck
FCM-Trainer Markus Fiedler steht nach der fünften Niederlage in Serie weiter unter Druck Bild: Uli Deck/dpa
Christoph Kobald (unten) traf für den KSC
Christoph Kobald (unten) traf für den KSC Bild: Uli Deck/dpa
Baris Atik ließ vor der Pause die mögliche Führung liegen
Baris Atik ließ vor der Pause die mögliche Führung liegen Bild: Uli Deck/dpa
FCM-Trainer Markus Fiedler steht nach der fünften Niederlage in Serie weiter unter Druck
FCM-Trainer Markus Fiedler steht nach der fünften Niederlage in Serie weiter unter Druck Bild: Uli Deck/dpa
Christoph Kobald (unten) traf für den KSC
Christoph Kobald (unten) traf für den KSC Bild: Uli Deck/dpa
Baris Atik ließ vor der Pause die mögliche Führung liegen
Baris Atik ließ vor der Pause die mögliche Führung liegen Bild: Uli Deck/dpa
Sachsen
Weiter Letzter: Magdeburg verliert auch in Karlsruhe
Malte Zander, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Magdeburg bleibt Tabellenletzter in der 2. Bundesliga. Beim KSC hat der FCM mehr Chancen, trifft aber das Tor nicht und verliert durch ein Standardtor.

Karlsruhe.

Der 1. FC Magdeburg verpasst in Karlsruhe mehrfach die mögliche Führung und verliert zum fünften Mal in Serie. Vor 28.337 Zuschauern unterliegen die Elbestädter trotz ordentlicher Leistung 0:1 (0:0). Christopher Kobald erzielte den einzigen Treffer des Spiels. Nach fünf Niederlagen in Serie bleibt der FCM mit drei Punkten Tabellenletzter.

"Wir haben hier ein gutes Spiel gemacht, hatten sehr viele Torchancen, die wir nicht nutzen, und kriegen dann so ein einfaches Standardgegentor", ärgerte sich FCM-Kapitän Dominik Reimann. Alles wollte der Schlussmann aber nicht schlecht sehen: "Wenn wir unsere Torchancen ausnutzen, dann geht das in die richtige Richtung, im Gegensatz zur letzten Woche und den Wochen davor."

Trainer Markus Fiedler stellte drei neue Spieler in die Magdeburger Startelf, erneut gab es also keine personelle Konstanz bei den Elbestädtern. Magdeburg tat sich anfangs schwer, in die Hälfte der Gastgeber einzudringen, kam allerdings zu einigen Halbchancen, hatte mehr Abschlüsse als der KSC, traf aber das Tor nicht.

Magdeburg verpasst die Halbzeitführung

Nach einer Viertelstunde spielte sich die Partie meist zwischen den Strafräumen ab. Karlsruhes Schleusener, der eine Eingabe nicht entscheidend drücken konnte (37.), und Andreas Müller scheiterte an Reimann im Magdeburger Tor. Auf der Gegenseite verpasste Baris Atik die Führung (45.+4).

Nach dem Seitenwechsel war der FCM zunächst die aktivere Mannschaft, aber das Offensivspiel blieb unausgegoren, ein übergreifendes Konzept war nicht zu erkennen. Karlsruhe produzierte dagegen drei Abschlüsse in drei Minuten (56., 57., 58.) - doch Reimann parierte jeweils. 

KSC bestraft Magdeburger Chancenverwertung

Max Geschwill verpasste per Kopf die Gästeführung, scheiterte nach Ecke am KSC-Torhüter (65.). Die Gastgeber wurden aktiver, Magdeburg vergab vorn weiterhin seine Chancen, so verzog der eingewechselte Dariusz Stalmach frei stehend (79.). Der KSC dagegen nutzte einen Standard zur Führung: Kobald stieg am höchsten und köpfte recht unbedrängt ein (84.). Magdeburg scheiterte wieder einmal an der eigenen Chancenverwertung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
28.09.2025
3 min.
"Guten Schritt gemacht": FCM trotz Niederlage optimistisch
Markus Fiedler lobte den Auftritt seiner Mannschaft in Karlsruhe
In Karlsruhe verliert der 1. FC Magdeburg das fünfte Ligaspiel in Serie. Weil die Elbestädter aber klar verbessert auftreten, sehen Trainer und Spieler einen ersten Schritt zur Verbesserung gemacht.
Malte Zander, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
27.09.2025
2 min.
Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0
Die Zuschauer sahen im Karlsruher Wildpark ein intensives Spiel.
Der Karlsruher SC und der 1. FC Magdeburg erspielten sich in einer spannenden Zweitliga-Partie reihenweise Torchancen, doch nur KSC-Profi Kobald trifft.
Mehr Artikel