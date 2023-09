Weiter Sonne und warme Temperaturen in Sachsen

Dresden.

Sonnenschein und warme Temperaturen bleiben den Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen erhalten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Mittwoch 27 bis 30 Grad, im Bergland 23 bis 26 Grad. Die Sonne scheint und es bleibt trocken.