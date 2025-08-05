Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Eisenbahnbrücke in Bad Schandau soll es weitere Untersuchungen geben. In der Brücke ist Hennigsdorfer Spannstahl verbaut.
An der Eisenbahnbrücke in Bad Schandau soll es weitere Untersuchungen geben. In der Brücke ist Hennigsdorfer Spannstahl verbaut. (Symbol-Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Weitere Untersuchungen an Eisenbahnbrücke in Bad Schandau
An der Brücke sind im August Bohrungen geplant. Die Arbeiten können zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 172 führen.

Bad Schandau.

Weitere Untersuchungen an der Eisenbahnbrücke in Bad Schandau führen ab Mittwoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 172. Das gab das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bekannt. 

Demnach soll es bis zum 11. August Bohrungen südlich der Bahngleise geben. Im Bereich der Arbeiten wird die B172 stadtauswärts in Richtung Königstein halbseitig gesperrt. Im Anschluss sind Bohrungen nördlich der Gleise geplant - im Bereich des Bahnhofs. 

Die Arbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen werden und Erkenntnisse für den weiteren Planungsprozess für die Brücken in Bad Schandau liefern, wie es hieß. 

Bereits im Juni war die Eisenbahnbrücke näher untersucht worden. Sie gehört zu jenen Spannbetonbauwerken aus den 1970er Jahren, die der Freistaat nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke Sonderprüfungen unterzieht. Untersucht werden Bauwerke, die wie die Carolabrücke aus spannungsrissgefährdetem Hennigsdorfer Spannstahl errichtet wurden. (dpa)

