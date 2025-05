Weiterer Haftbefehl nach "Reichsbürger"-Festnahme in Vollzug

Wegen ihrer mutmaßlichen Rolle in der Gruppe "Königreich Deutschland" lässt die Bundesanwaltschaft vier Männer festnehmen. Zwei von ihnen sind jetzt in Untersuchungshaft.

Karlsruhe.

Nach Festnahmen und Durchsuchungen bei der "Reichsbürger"-Gruppe "Königreich Deutschland" sind zwei von vier festgenommenen Männern in Untersuchungshaft. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof setzte demnach einen zweiten Haftbefehl in Vollzug. Der Gründer der Gruppe, Peter Fitzek, soll ebenfalls noch im Laufe des Tages vorgeführt werden, der vierte Beschuldigte erst am Mittwoch.