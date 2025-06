Weiterer Teil der Carolabrücke zum Einsturz gebracht

Beim Abriss der teilweise eingestürzten Brücke im Dresdner Zentrum ist der Fortschritt deutlich sichtbar.

Dresden.

Bei den Abrissarbeiten an den Resten der Dresdner Carolabrücke ist ein weiterer Teil gefallen. Am Neustädter Ufer vor der Staatskanzlei kam es am Nachmittag zu dem Einsturz. Parallel arbeiteten Bagger an der Zerkleinerung der bereits am Donnerstag zum Fall gebrachten Mittelteile weiter, die auf aufgeschütteten Fallpolstern in der Elba liegen.