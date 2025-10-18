Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Starterpaar Wang Ziming und Liu Ying aus China tanzt in der Vorrunde zur Tanz-WM auf der Leipziger Messe. Sie kämpfen um den Weltmeister-Titel in den lateinamerikanischen Tänzen.
Das Starterpaar Wang Ziming und Liu Ying aus China tanzt in der Vorrunde zur Tanz-WM auf der Leipziger Messe. Sie kämpfen um den Weltmeister-Titel in den lateinamerikanischen Tänzen. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Weltelite tanzt in Leipzig um Latein-WM-Titel
Glitzer, Leidenschaft und Höchstspannung: 30 Tanzpaare aus 14 Ländern kämpfen in Leipzig um den WM-Titel im lateinamerikanischen Tanz. Mit dabei ist das deutsche Erfolgsteam Balan/Moshenska.

Leipzig.

In Leipzig werden die Weltmeister im lateinamerikanischen Tanz ermittelt. Im Rahmen des internationalen Tanzsport-Festivals in der Neuen Messe treffen seit Samstagmittag die besten Tanzpaare der Welt aufeinander. Am Start stehen nach Angaben der Veranstalter 30 Profi-Tanzpaare aus 14 Nationen. Sie messen sich unter anderem in Samba, Cha Cha Cha und Rumba. 

Auch die amtierenden Weltmeister und Goldmedaillengewinner der diesjährigen World Games, Marius-Andrei Balan und Kristina Moshenska, sind dabei. Sie konnten den Titel bereits vier Mal holen und gehören zu den erfolgreichsten deutschen Tanzpaaren. 

Rund 200 Helferinnen und Helfer sind laut Organisatoren im Einsatz. Die Sieger stehen voraussichtlich kurz vor Mitternacht fest. Es sind bereits die 15. Tanz-Weltmeisterschaften in Leipzig. (dpa)

