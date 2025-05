Weltkriegsbombe in Dresden-Hosterwitz gesprengt

Auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges liegen noch Bomben im Dresdner Untergrund. Wenn solche Blindgänger etwa bei Bauarbeiten auftauchen, werden sie geborgen oder vor Ort gesprengt.

Dresden.

Bei Bauarbeiten am Wasserwerk Hosterwitz in der Nähe von Schloss Pillnitz ist eine teils schon detonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie wurde am Abend vor Ort gesprengt, wie die Landeshauptstadt mitteilte.