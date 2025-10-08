Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Roland Kroos ist neuer Sportlicher Leiter beim Greifswalder FC.
Roland Kroos ist neuer Sportlicher Leiter beim Greifswalder FC. Bild: Stefan Sauer/dpa
Sachsen
Weltmeister-Vater wird Sportlicher Leiter in Greifswald
Der Vater eines Weltmeisters soll den Greifswalder SC wieder in die Spur bringen. Zuvor war er schon als Trainer beim Viertligisten tätig.

Greifswald.

Roland Kroos, Vater von Weltmeister Toni Kroos, ist neuer Sportlicher Leiter beim Fußball-Regionalligisten Greifswalder FC. Der 65-Jährige soll den kriselnden Viertligisten aus Mecklenburg-Vorpommern erst einmal bis zur Winterpause unterstützen, die Verantwortlichen suchen parallel nach einer dauerhaften Lösung.

Kroos (65) war bis Februar 2023 Trainer in Greifswald, ehe er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. "Ich habe die letzten Wochen sehr genau beobachtet und möchte nun aktiv dabei helfen, dass wir wieder in die Spur finden", sagte der Vater der Ex-Profis Toni und Felix Kroos. Nach elf Spieltagen belegt Greifswald in der Regionalliga Nordost nur Platz 15. (dpa)

