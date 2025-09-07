Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Franziska Preuß wurde deutsche Meisterin in der Verfolgung.
Franziska Preuß wurde deutsche Meisterin in der Verfolgung. Bild: Sven Hoppe/dpa
Franziska Preuß wurde deutsche Meisterin in der Verfolgung.
Franziska Preuß wurde deutsche Meisterin in der Verfolgung. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
Weltmeisterin Preuß gewinnt letzten Titel bei Biathlon-DM
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Vorbereitung auf den Olympia-Winter gewinnt Franziska Preuß ihren ersten Titel. Die Gesamtweltcupsiegerin wird in der Verfolgung deutsche Meisterin.

Bayerisch Eisenstein.

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hat zum Abschluss der deutschen Biathlon-Meisterschaften den Titel in der Verfolgung gewonnen. Damit verhinderte die 31-Jährige aus Ruhpolding den Titel-Hattrick der früheren WM-Zweiten Janina Hettich-Walz. Bei den ersten Rennen nach ihrer Babypause am Arber hatte die 29 Jahre alte Hettich-Walz zuvor überraschend die Rennen im Sprint und im verkürzten Einzel gegen die nationale Konkurrenz gewonnen. 

Im letzten Rennen der Titelkämpfe wurde Hettich-Walz auf Skirollern mit etwas mehr als einer halben Minute Rückstand Zweite hinter Weltmeisterin Preuß, die ohne Schießfehler blieb. Rang drei belegte Selina Kastl.

Drei Titelträger bei den Männern

Bei den Männern setzte sich zum Abschluss Justus Strelow vor Lucas Fratzscher und Philipp Nawrath durch. Zuvor hatte Roman Rees Gold im Sprint gewonnen und sich Philipp Horn im kurzen Einzel durchgesetzt. 

Die deutschen Meisterschaften unter sommerlichen Bedingungen sind für die Biathletinnen und Biathleten Teil der Vorbereitung auf den Winter. Die Ergebnisse haben auch Einfluss darauf, wer einen der begehrten Startplätze im Weltcup erhält. Die Saison beginnt am 29. November im schwedischen Östersund. Höhepunkt sind die Olympischen Winterspiele mit den Biathlon-Wettbewerben in Antholz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:15 Uhr
1 min.
Letzte Chance dieses Jahres: Freibad Hainichen kurz vor dem Saisonende
Im Freibad Hainichen neigt sich die Saison dem Ende zu.
Nur noch wenige Tage hat das Freibad geöffnet - die Saison schließt mit einem Highlight.
Franziska Bernhardt-Muth
04.09.2025
2 min.
SC DHfK Leipzig verpatzt Heimauftakt
Moritz Preuss und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten eine verdiente Heimniederlage gegen den TBV Lemgo Lippe.
Die Leipziger Handballer verlieren auch ihr zweites Bundesliga-Spiel. Gegen Lemgo wird ihnen ein schwacher Start in die zweite Hälfte zum Verhängnis.
18.08.2025
2 min.
Hertha im Pokal-Glück: Sieg in Münster im Elfmeterschießen
Kopfballduell zwischen dem Münsteraner Paul Jaeckel (rechts) und Herthas Dawid Kownacki.
Der Traum vom Final-Heimspiel in Berlin übersteht mit viel Glück die erste Runde: Hertha BSC gewinnt trotz schwacher Vorstellung beim Zweitliga-Konkurrenten Preußen Münster 5:3 im Elfmeterschießen.
Mehr Artikel