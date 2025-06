Weniger Asylsuchende bis Ende März als im Vorjahreszeitraum

Sachsen hat in den vergangenen Jahren immer mehr Asylbewerber aufgenommen. Mit den verschärften Grenzkontrollen 2024 halbierte sich ihre Zahl. Abschiebungen und freiwillige Ausreisen nahmen zu.

Dresden.

Der Rückgang bei der Zahl aufgenommener Flüchtlinge in Sachsen setzt sich fort. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres waren es jeweils weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Statistik der Landesdirektion weist bis Ende Mai insgesamt 2.439 Ankünfte in der Aufnahmeeinrichtung aus - bei einem stetigen monatlichen Rückgang von 665 im Januar auf 433 im Mai.