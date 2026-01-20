Weniger Behörden, Beauftragte, Beiräte, Beamte - und ein teureres Bildungsticket? Was Kretschmers Koalition in Sachsen plant

Die CDU/SPD-Minderheitsregierung denkt über eine ganze Reihe an Strukturmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung nach. Kommt es im Frühjahr tatsächlich zum angekündigten „großen Wurf“?

Es sind zunächst erst einmal nur „Prüfaufträge“ – gewissermaßen in eigener Sache, geht es doch um „Maßnahmen zur Strukturanpassung“ innerhalb der Landesverwaltung. Die umfasst derzeit gut 96.000 Personalstellen – und damit mehr, als sich der Freistaat nach Überzeugung der CDU/SPD-Koalition angesichts des strukturellen... Es sind zunächst erst einmal nur „Prüfaufträge“ – gewissermaßen in eigener Sache, geht es doch um „Maßnahmen zur Strukturanpassung“ innerhalb der Landesverwaltung. Die umfasst derzeit gut 96.000 Personalstellen – und damit mehr, als sich der Freistaat nach Überzeugung der CDU/SPD-Koalition angesichts des strukturellen...