MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Weniger Behörden, Beauftragte, Beiräte, Beamte - und ein teureres Bildungsticket? Was Kretschmers Koalition in Sachsen plant

Gelingt ausgerechnet Sachsens erster CDU/SPD-Minderheitsregierung - hier kurz nach ihrer Ernennung am 19. Dezember 2024 - ein „großer Wurf“ bei der Verschlankung der Landesverwaltung?
Gelingt ausgerechnet Sachsens erster CDU/SPD-Minderheitsregierung - hier kurz nach ihrer Ernennung am 19. Dezember 2024 - ein „großer Wurf“ bei der Verschlankung der Landesverwaltung? Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
CDU-Entscheider: Landtagsfraktionschef Christian Hartmann, Innenminister Armin Schuster, Finanzminister Christian Piwarz und Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht (von rechts).
CDU-Entscheider: Landtagsfraktionschef Christian Hartmann, Innenminister Armin Schuster, Finanzminister Christian Piwarz und Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht (von rechts). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
SPD-Entscheider: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping, Landtagsfraktionschef Henning Homann und Wirtschaftsminister Dirk Panter (von links).
SPD-Entscheider: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping, Landtagsfraktionschef Henning Homann und Wirtschaftsminister Dirk Panter (von links). Bild: Tino Moritz/Archiv
„Einsparpotenziale und Synergieeffekte“: Beim Kabinett mit Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links) und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts) rücken nun offenbar auch Studienangebote an Hochschulen wie an der TU Chemnitz mit Rektor Gerd Strohmeier in den Fokus.
„Einsparpotenziale und Synergieeffekte“: Beim Kabinett mit Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links) und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts) rücken nun offenbar auch Studienangebote an Hochschulen wie an der TU Chemnitz mit Rektor Gerd Strohmeier in den Fokus. Bild: Falk Lange/SMWK
Sachsens Staatskanzlei am Dresdner Elbufer: Folgt hier bei einer Kabinettssitzung an einem Dienstag im April der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Strukturreform innerhalb der Landesverwaltung?
Sachsens Staatskanzlei am Dresdner Elbufer: Folgt hier bei einer Kabinettssitzung an einem Dienstag im April der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Strukturreform innerhalb der Landesverwaltung? Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Gelingt ausgerechnet Sachsens erster CDU/SPD-Minderheitsregierung - hier kurz nach ihrer Ernennung am 19. Dezember 2024 - ein „großer Wurf“ bei der Verschlankung der Landesverwaltung?
Gelingt ausgerechnet Sachsens erster CDU/SPD-Minderheitsregierung - hier kurz nach ihrer Ernennung am 19. Dezember 2024 - ein „großer Wurf“ bei der Verschlankung der Landesverwaltung? Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
CDU-Entscheider: Landtagsfraktionschef Christian Hartmann, Innenminister Armin Schuster, Finanzminister Christian Piwarz und Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht (von rechts).
CDU-Entscheider: Landtagsfraktionschef Christian Hartmann, Innenminister Armin Schuster, Finanzminister Christian Piwarz und Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht (von rechts). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
SPD-Entscheider: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping, Landtagsfraktionschef Henning Homann und Wirtschaftsminister Dirk Panter (von links).
SPD-Entscheider: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping, Landtagsfraktionschef Henning Homann und Wirtschaftsminister Dirk Panter (von links). Bild: Tino Moritz/Archiv
„Einsparpotenziale und Synergieeffekte“: Beim Kabinett mit Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links) und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts) rücken nun offenbar auch Studienangebote an Hochschulen wie an der TU Chemnitz mit Rektor Gerd Strohmeier in den Fokus.
„Einsparpotenziale und Synergieeffekte“: Beim Kabinett mit Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links) und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts) rücken nun offenbar auch Studienangebote an Hochschulen wie an der TU Chemnitz mit Rektor Gerd Strohmeier in den Fokus. Bild: Falk Lange/SMWK
Sachsens Staatskanzlei am Dresdner Elbufer: Folgt hier bei einer Kabinettssitzung an einem Dienstag im April der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Strukturreform innerhalb der Landesverwaltung?
Sachsens Staatskanzlei am Dresdner Elbufer: Folgt hier bei einer Kabinettssitzung an einem Dienstag im April der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Strukturreform innerhalb der Landesverwaltung? Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Update
Sachsen
Weniger Behörden, Beauftragte, Beiräte, Beamte - und ein teureres Bildungsticket? Was Kretschmers Koalition in Sachsen plant
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die CDU/SPD-Minderheitsregierung denkt über eine ganze Reihe an Strukturmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung nach. Kommt es im Frühjahr tatsächlich zum angekündigten „großen Wurf“?

Es sind zunächst erst einmal nur „Prüfaufträge“ – gewissermaßen in eigener Sache, geht es doch um „Maßnahmen zur Strukturanpassung“ innerhalb der Landesverwaltung. Die umfasst derzeit gut 96.000 Personalstellen – und damit mehr, als sich der Freistaat nach Überzeugung der CDU/SPD-Koalition angesichts des strukturellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
14.01.2026
3 min.
„Schluss mit Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen“: Was die neue „Allianz für Sachsen“ von Kretschmers Koalition verlangt
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einem Besuch des Betriebs vom Chemnitzer IHK-Präsidenten Max Jankowsky.
Verbandschefs aus Wirtschaft und Kommunen halten eine „Reformagenda“ für überfällig. Spätestens zur Jahresmitte wollen sie Ergebnisse sehen.
Tino Moritz
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
11.12.2025
5 min.
„Zu großer Umfang des Personalkörpers“: Wovor Sachsens Rechnungshof Kretschmers CDU/SPD-Minderheitskoalition warnt
Schreibt im Vorwort seines jüngsten Prüfberichts gleich zweimal das Wort „jetzt“ in Versalien: Sachsens Rechnungshofpräsident Jens Michel.
Den Döbelner Finanzkontrolleuren geht der Stellenabbau in der Landesverwaltung nicht schnell genug. Erhören die Abgeordneten die Empfehlungen?
Tino Moritz
Mehr Artikel