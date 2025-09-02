Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das durchwachsene Sommerwetter bremst den Badetourismus und damit die Einsätze der Rettungskräfte, wie der Wasserwacht. (Archivbild)
Das durchwachsene Sommerwetter bremst den Badetourismus und damit die Einsätze der Rettungskräfte, wie der Wasserwacht. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Das durchwachsene Sommerwetter bremst den Badetourismus und damit die Einsätze der Rettungskräfte, wie der Wasserwacht. (Archivbild)
Das durchwachsene Sommerwetter bremst den Badetourismus und damit die Einsätze der Rettungskräfte, wie der Wasserwacht. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Weniger Einsätze aber neue Aufgaben für Sachsens Wasserwacht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie wachen, wenn andere entspannen: Was Sachsens Wasserwacht dieses Jahr geleistet hat - und wo sie dringend Unterstützung braucht.

Dresden.

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen hat in diesem Jahr bislang weniger Einsätze verzeichnet als im Vorjahr. Grund sei vor allem das durchwachsene Sommerwetter, das für weniger Badebetrieb und damit auch für weniger Einsätze gesorgt habe, teilte der DRK-Landesverband mit. Im Vorjahr hatten die ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer rund 40.000 Einsatzstunden geleistet und dabei 874 Einsätze absolviert, darunter elf Rettungen vor dem Ertrinken.

Neue Herausforderungen durch Wassersportarten

Trotz sinkender Zahlen bleibe die Arbeit anspruchsvoll. So nehme die Zahl der Einsätze im Zusammenhang mit Wassersportarten wie Stand-up-Paddling oder Segeln zu. Häufig gehe es um technische Hilfen, etwa bei gekenterten Booten. Besonders eindrücklich sei in diesem Jahr der Einsatz in Geithain im Juni gewesen, als ein sechsjähriger Junge im Freibad vor dem Ertrinken gerettet werden konnte. Auch die Suche nach einem Kite-Surfer am Bärwalder See habe gezeigt, wie wichtig besetzte Wasserrettungswachen seien.

Die Mitgliederzahl der DRK-Wasserwacht in Sachsen wuchs nach eigenen Angaben zwischen 2015 und 2025 von 5.286 auf 5.794. Auch die Zahl der jungen Mitglieder unter 27 Jahren stieg leicht. "Etwa 90 Prozent unserer Einsätze sind nicht lebensbedrohlich. Aber bewachte Badestellen entlasten Rettungsdienste und Luftrettung und sind ein Qualitätsmerkmal für touristische Destinationen", sagte DRK-Sprecher Kai Kranich.

Forderung nach mehr Präsenz 

Mit Blick auf Sachsens Masterplan Tourismus forderte das DRK, den Ausbau touristischer Angebote stets mit Investitionen in die Sicherheit zu verbinden. Während der Berzdorfer See bereits über Wasserrettungswachen verfüge, gebe es am Bärwalder See seit mehr als zehn Jahren keine geregelte Absicherung - hier liege viel Entwicklungspotenzial, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
29.08.2025
2 min.
Sachsens Tourismus-Branche fordert Entlastungen
Chemnitz und das Umland verzeichneten zweistellige Zuwächse bei den Übernachtungen. (Archivbild)
Trotz ungebrochener Reiselust kamen im ersten Halbjahr weniger Gäste nach Sachsen. Das hat einen Grund. Die Branche fordert nun steuerliche Entlastungen und weniger Bürokratie.
09:42 Uhr
2 min.
Blaupausen zum Schutz eigener Daten im Netz
Sachsens Datenschutzbeauftragte hat eine Anwendung entwickeln lassen, mit der es Nutzern leichter gemacht werden soll, im Netz die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten. (Archivbild)
Sachsen Datenschutzbeauftragte wirbt für mehr Achtsamkeit, was eigene sensible Infos im Internet betrifft und bietet Werkzeuge an, um die Hoheit über persönliche Daten zu behalten.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel