Weniger Einsätze zu Weihnachten für Feuerwehr in Dresden

Dresden.

Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Dresden sind die Weihnachtsfeiertage verglichen mit dem Vorjahr etwas ruhiger verlaufen. Wohnungsbrände habe es keine gegeben, wie die Dresdner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde vom 24. bis 26. Dezember insgesamt 629 Mal der Rettungsdienst alarmiert. Das seien 7,5 Prozent weniger gewesen als im Vorjahr. In 219 Fällen sei unter anderem ein Notarzt gerufen worden, fünf Mal wurde im Stadtgebiet ein Rettungshubschrauber eingesetzt. 130 Krankentransporte wurden durchgeführt.