Weniger Luftrettungen: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Im vergangenen Jahr mussten die Rettungshubschrauber des ADAC seltener zu Einsätzen aufbrechen. Im langjährigen Vergleich ist die Zahl jedoch immer noch hoch.

Dresden/Frankfurt/Laatzen.

Die Rettungshubschrauber des ADAC sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im vergangenen Jahr seltener im Einsatz gewesen als im Jahr zuvor. Wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club am Dienstag mitteilte, wurden in Thüringen insgesamt 922 Einsätze gezählt (2022: 1190). In Sachsen-Anhalt waren es den Angaben nach 1001 Einsätze (2022: 1136). In Sachsen wurden 3987 Luftrettungen per ADAC-Hubschrauber gezählt (2022: 4544). Bundesweit sind die sogenannten Gelben Engel im vergangenen Jahr zu insgesamt 51 347 Notfällen abgehoben - im Schnitt mehr als 140 Mal am Tag.