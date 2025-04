Wenn die Lieblingsblume einem über den Kopf wächst

Von einer Topfpflanze zum großen Garten-Mekka, so wurden aus Kathrin und Walter List Kamelien-Experten. In ihrem Gewächshaus in Schkeuditz pflegt das Ehepaar mittlerweile 120 Kamelien-Pflanzen.

Schkeuditz.

Seit über 25 Jahren sind Kathrin und Walter List Kamelien-Fans. Angefangen hat alles mit einer Zimmerpflanze, die sie jedoch schnell im Wohnzimmer "totgepflegt" hatten. Mehr Platz, kühlere Temperaturen und frische Luft mussten her. Dafür baute das Ehepaar in Eigenregie gleich ein zweistöckiges Gewächshaus, Heizung und Bewässerungsanlage inklusive - für die gelernten Diplom-Ingenieure kein Problem.

Mittlerweile besitzen die Kamelien-Liebhaber 120 Pflanzen, einige davon sind über 2,50 Meter hoch. In Deutschland kennen die 67-Jährigen niemand anders, der privat ein Glashaus dieser Größe mit so vielen Kamelien pflegt.

Über ihr Hobby tauschen sie sich gerne mit anderen Gärtnern aus und öffnen auch für interessierte Besucher ihre Gartenpforte. Was das Paar so an der Kamelie fasziniert? Die immergrüne Kamelie blüht gleich zwei Mal pro Jahr - im Frühling und Herbst - und sorgt so für viele bunte Farbtupfer im Garten. (dpa)