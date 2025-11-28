Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wenn Extremismus auf Popkultur trifft: „Ostmullen“-Trend -TikToks Einfluss auf die rechte Szene

X-Post des IB-Gründers in Österreich, Martin Sellner, der oft mit Vorträgen durch Ostdeutschland tourt.
X-Post des IB-Gründers in Österreich, Martin Sellner, der oft mit Vorträgen durch Ostdeutschland tourt. Bild: Screenshot: X
Der Maedelbund Sachsen war gestern: Er transportiert eher die sogenannten Tradwife-Ideale, also das Bild von der traditionellen deutschen Hausfrau und Mutter.
Der Maedelbund Sachsen war gestern: Er transportiert eher die sogenannten Tradwife-Ideale, also das Bild von der traditionellen deutschen Hausfrau und Mutter. Bild: Screenshot: Instagram
Auch der früher männliche Rechtsextremist Sven Liebich, der sich vor angeordnetem, aber nie angetretenen Haftantritt zur Frau umdeklarierte und sich jetzt Marla Svenja Liebich nennt, ist auf den „Ostmullen“-Trend aufgesprungen. Auf TikTok steuerte der aktuell flüchtige Straftäter sein Video „Marla rennt“ bei.
Auch der früher männliche Rechtsextremist Sven Liebich, der sich vor angeordnetem, aber nie angetretenen Haftantritt zur Frau umdeklarierte und sich jetzt Marla Svenja Liebich nennt, ist auf den „Ostmullen“-Trend aufgesprungen. Auf TikTok steuerte der aktuell flüchtige Straftäter sein Video „Marla rennt“ bei. Bild: Screenshot: TikTok
Sachsen
Wenn Extremismus auf Popkultur trifft: „Ostmullen“-Trend -TikToks Einfluss auf die rechte Szene
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zahl rechtsmotivierter Straftaten in Sachsen explodiert – ein Trend, der junge Frauen in den Fokus rückt. Sie sind als Straftäterinnen und sexualisierte Aktivistinnen im Netz auf dem Vormarsch.

Die Anzahl rechtsmotivierter Straftaten in Sachsen ist im Vorjahr extrem gestiegen. Das geht aus Antworten von Innenminister Armin Schuster (CDU) auf eine Anfrage des Grünen Abgeordneten Valentin Lippmann im Landtag hervor. Zählte man 2023 noch 2704 rechte Straftaten im Freistaat waren es 2024 bereits 4216. Im Vergleich zum...
