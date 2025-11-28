Wenn Extremismus auf Popkultur trifft: „Ostmullen“-Trend -TikToks Einfluss auf die rechte Szene

Die Zahl rechtsmotivierter Straftaten in Sachsen explodiert – ein Trend, der junge Frauen in den Fokus rückt. Sie sind als Straftäterinnen und sexualisierte Aktivistinnen im Netz auf dem Vormarsch.

Die Anzahl rechtsmotivierter Straftaten in Sachsen ist im Vorjahr extrem gestiegen. Das geht aus Antworten von Innenminister Armin Schuster (CDU) auf eine Anfrage des Grünen Abgeordneten Valentin Lippmann im Landtag hervor. Zählte man 2023 noch 2704 rechte Straftaten im Freistaat waren es 2024 bereits 4216. Im Vergleich zum... Die Anzahl rechtsmotivierter Straftaten in Sachsen ist im Vorjahr extrem gestiegen. Das geht aus Antworten von Innenminister Armin Schuster (CDU) auf eine Anfrage des Grünen Abgeordneten Valentin Lippmann im Landtag hervor. Zählte man 2023 noch 2704 rechte Straftaten im Freistaat waren es 2024 bereits 4216. Im Vergleich zum...