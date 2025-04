Der Bautzener Weihnachtsmarkt, auch als Wenzelsmarkt bekannt, ist einer der ältesten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Der Markt, der auf eine über 600-jährige Geschichte zurückblickt, ist nach König Wenzel IV. benannt, der im Jahr 1384 das Marktrecht verlieh und damit den Grundstein für diesen besonderen Weihnachtsmarkt legte. Dieser historische Bezug verleiht dem Markt eine besondere Atmosphäre, die tief in der Geschichte der Stadt verwurzelt ist.



Die festliche Beleuchtung des Weihnachtsmarktes taucht die Altstadt in warmes Licht, das besonders in den Abendstunden seine volle Wirkung entfaltet. Die kunstvoll dekorierten Stände bieten eine breite Palette an handgefertigten Produkten, die von traditionellem Handwerk bis hin zu modernen Weihnachtsgeschenken reichen. Diese Kombination aus Tradition und modernem weihnachtlichem Zauber zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Der Wenzelsmarkt ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Ort der Begegnung, an dem Menschen zusammenkommen, um die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu teilen.



Die romantische Kulisse der Bautzener Altstadt, mit ihren gut erhaltenen historischen Gebäuden und engen Gassen, verstärkt die festliche. Die Altstadt bietet einen einzigartigen Rahmen für den Weihnachtsmarkt, dessen Charme sich nicht nur in der Architektur, sondern auch in den regionalen Spezialitäten widerspiegelt, die an den Ständen angeboten werden. Von herzhaften Leckereien bis hin zu süßen Köstlichkeiten gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken.



Das Programm beim Wenzelsmarkt Bautzen

Das Programm des Wenzelsmarkts ist ebenso traditionsreich wie vielfältig und bietet den Besuchern jeden Tag verschiedene Darbietungen, die die festliche Stimmung in der Altstadt von Bautzen aufleben lassen. Weihnachtliche Konzerte, die von Chören, Bläsergruppen und Orchestern aus der Region dargeboten werden, laden die Besucher dazu ein, die besinnliche Atmosphäre zu genießen. Diese musikalischen Darbietungen reichen von klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu modernen Interpretationen, die die regionale Musiktradition widerspiegeln.



Parallel dazu werden Theateraufführungen inszeniert, oftmals traditionelle Weihnachtsmärchen oder sächsische Volksgeschichten. Darüber hinaus sind auch Vorführungen traditionellen Handwerks ein fester Bestandteil des Programms. Hier können die Besucher Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und alte Techniken und Fertigkeiten erleben. Ob das Schnitzen von Holzfiguren, das Drechseln von Weihnachtsbaumkugeln oder das Flechten von Kränzen – diese Vorführungen bieten eine besondere Gelegenheit, die handwerklichen Traditionen der Region zu entdecken.



Ein besonderes Highlight des Programms, das jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht, ist der traditionelle Stollenanschnitt. Dieser feierliche Akt findet am ersten Advent, dem 1. Dezember 2024 statt. Ein 4 Meter langer Weihnachtsstollen wird im Beisein des Bautzener Oberbürgermeisters Karsten Vogt von Bäckermeister Lutz Neumann angeschnitten und an die Besucher verteilt. Der Stollen, der in Bautzen mit viel Hingabe und Sorgfalt hergestellt wird, ist ein echtes Stück regionaler Kultur und wird von den Marktbesuchern mit großer Freude verkostet.



Auch für die jüngsten Besucher hat der Wenzelsmarkt viel zu bieten. Märchenstunden, in denen traditionelle Geschichten erzählt werden, entführen die kleinen Zuhörer in eine zauberhafte Welt. Bastelaktionen bieten den Kindern die Möglichkeit, kreativ zu werden und ihre eigenen kleinen Kunstwerke zu schaffen – sei es Weihnachtsdekoration oder kleine Geschenke für die Familie. Besonders beliebt ist auch das historische Kinderkarussell, das seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Marktes ist. Mit seiner nostalgischen Optik und den liebevoll gestalteten Figuren begeistert es die und weckt bei den Erwachsenen Erinnerungen an vergangene Zeiten.



Die Öffnungszeiten des Bautzener Wenzelsmarkt

Die Eröffnung des Bautzener Wenzelsmarktes findet traditionell am Freitag vor dem ersten Advent statt, welcher dieses Jahr der 29. November 2024 ist. Der Weihnachtsmarkt verwandelt die historische Altstadt von Bautzen bis zum 22. Dezember 2024 in ein Winterwunderland. Dieser lange Zeitraum bietet den Besuchern reichlich Gelegenheit, die Stimmung zu genießen und die Attraktionen des Marktes zu entdecken. Am Abend der feierlichen Eröffnung wird die Altstadt von festlicher Musik erfüllt, während sich die Menschen auf dem Hauptmarkt versammeln, um den feierlichen Moment mitzuerleben, wenn die Lichter des großen Weihnachtsbaumes entzündet werden. Begleitet wird die Zeremonie in diesem Jahr erstmalig mit den Kindern der Kurrende St. Petri unter der musikalischen Leitung von Michael Vetter.



Während der gesamten Laufzeit des Marktes, von Ende November bis kurz vor Weihnachten, öffnet der Wenzelsmarkt täglich seine Pforten. Von Sonntag bis Donnerstag ist der Markt 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag jeweils von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Diese großzügigen Öffnungszeiten ermöglichen es den Besuchern, den Markt zu verschiedenen Tageszeiten zu erleben – sei es bei einem entspannten Bummel am Morgen oder bei einem Besuch am Nachmittag, wenn die ersten Weihnachtslichter zu leuchten beginnen. Die Abendstunden eignen sich perfekt, um die weihnachtliche Atmosphäre auf dem Wenzelsmarkt zu genießen, während man die kulturellen Angebote und musikalischen Darbietungen erlebt.



Am ersten und dritten Advent laden die Einzelhändler in Bautzen zudem zum Sonntagsshopping ein. An diesen beiden Tagen haben die Geschäfte jeweils von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.



Parken beim Wenzelsmarkt in Bautzen

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, bietet die Stadt Bautzen mehrere Parkmöglichkeiten in der Umgebung des Wenzelsmarkts. Rund um die malerische Altstadt befinden sich mehrere Parkhäuser und öffentliche Parkplätze, die günstig gelegen sind, um den Marktplatz und die umliegenden Sehenswürdigkeiten schnell zu erreichen.



Der zentrale Schützenplatz, einer der größten und beliebtesten Parkplätze in Bautzen, liegt nur wenige Gehminuten vom Markt entfernt. Zusätzlich zu den Parkmöglichkeiten am Schützenplatz gibt es den Kroneparkplatz und den Parkplatz an der Töpferstraße, die ebenfalls in der Nähe des Marktes liegen und ausreichend Stellflächen für Besucher bieten. Beide Parkplätze sind gut ausgeschildert und leicht zu finden.



Bautzen verfügt über ein dynamisches Parkleitsystem, das in Echtzeit über verfügbare Parkplätze informiert. Dieses System zeigt den Autofahrern bereits bei der Anfahrt, welche Parkplätze noch frei sind, und leitet sie gezielt zu den nächstgelegenen freien Stellflächen. Die gut sichtbaren Anzeigen und die klare Beschilderung machen es den Besuchern leichter, einen Parkplatz zu finden, ohne lange suchen zu müssen.