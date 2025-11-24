Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bremer Spieler bedanken sich nach Abpfiff bei den Fans. Sportchef Fritz sah trotz Niederlage eine Entwicklung.
Die Bremer Spieler bedanken sich nach Abpfiff bei den Fans. Sportchef Fritz sah trotz Niederlage eine Entwicklung. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Die Bremer Spieler bedanken sich nach Abpfiff bei den Fans. Sportchef Fritz sah trotz Niederlage eine Entwicklung.
Die Bremer Spieler bedanken sich nach Abpfiff bei den Fans. Sportchef Fritz sah trotz Niederlage eine Entwicklung. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Sachsen
Werder-Sportchef sieht trotz 0:2 die "nächsten Schritte"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausgerechnet in der besten Phase kassiert Werder in Leipzig ein Traumtor - und später noch einen weiteren Treffer. Doch Sportchef Fritz sieht eine Entwicklung, die Mut macht.

Leipzig.

Werder Bremens Sportchef Clemens Fritz sieht trotz des Endes der Ungeschlagen-Serie eine positive Entwicklung beim Fußball-Bundesligisten. "Dass wir hier nicht durch die Liga marschieren, ist klar. Dass jetzt mal eine Niederlage gegen ein Topteam kommt, davon können wir uns nicht freimachen. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt, wir können viel Positives mitnehmen, wissen aber auch, dass wir verloren haben", sagte Fritz nach dem 0:2 bei RB Leipzig mit Ex-Trainer Ole Werner. Davor hatte Werder fünfmal nacheinander nicht verloren.

Dennoch möchte der ehemalige Nationalspieler, der einst beim VfB Leipzig spielte, nicht missverstanden werden. "Ich stehe nicht hier und will irgendwas schönreden, definitiv nicht. Aber ich sehe da auch die nächsten Schritte, da können wir einiges mitnehmen für die nächsten Wochen."

Wie sein Cheftrainer Horst Steffen stellte er sich aufgrund der Druckphase zu Beginn der zweiten Halbzeit die Frage: Was wäre gewesen wenn? "Wenn du dann in Führung gehst, dann wird das wahrscheinlich auch ein anderes Spiel." Aber genau inmitten der besten Werder-Phase schlug der Traumtreffer von Assan Ouédraogo (63. Minute) ein. "Es ist natürlich so ein Tor, was du jetzt auch nicht in jedem Spiel schießt", meinte Fritz. In der Schlussphase legte Xaver Schlager nach (80.). 

Steffen: "Türöffner für Leipzig"

Auch Trainer Horst Steffen war aufgrund des Führungstreffers etwas bedient. Sah er doch "eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, die mehr als ein 0:2 verdient hätte". So war das 1:0 direkt in den Winkel von Neu-Nationalspieler Ouédraogo "ein Türöffner" für RB. 

Und für Werder-Torhüter Mio Backhaus nach einem überragenden Spiel ein Schock: "Das 1:0 schlägt dann schon ganz gut ein", sagte der 21-Jährige und fügte an: "In der zweiten Halbzeit haben wir mit dem Ball am Fuß noch bessere Lösungen gefunden. Wir haben die Chance, in Führung zu gehen." Doch Jens Stage, der steil geschickt wurde und direkt auf das RB-Tor zulief, wurde vom pfeilschnellen Yan Diomande (59.) im Strafraum per perfekter Grätsche gestoppt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
15:03 Uhr
2 min.
Ole Werner möchte sich von Bremen nicht überraschen lassen
Cheftrainer Ole Werner trifft mit RB Leipzig auf seinem Ex-Club Werder Bremen.
Die Heimbilanz von RB Leipzig gegen Bremen ist fast makellos. Trainer Ole Werner ist dennoch gewarnt. Er sieht bei seinem Ex-Club Werder eine gute Entwicklung der Mannschaft.
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
17:52 Uhr
4 min.
Leipzigs Werner jubelt dank Traumtor gegen Ex-Club Bremen
Bremens Torwart Mio Backhaus (l, Werder Bremen) und Ridle Baku (RB Leipzig) schauen dem Ball hinterher. Backhaus verhinderte mit seinen Paraden einen frühen Rückstand der Gäste in Leipzig.
RB Leipzig läuft gegen Werder Bremen eine Hälfte lang vergebens an. Dann macht Werder Druck - und RB schlägt eiskalt zu.
Frank Kastner, dpa
Mehr Artikel