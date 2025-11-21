Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Horst Steffen will auch nach dem Duell mit seinem Vorgänger jubeln. (Archivfoto)
Horst Steffen will auch nach dem Duell mit seinem Vorgänger jubeln. (Archivfoto) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Horst Steffen will auch nach dem Duell mit seinem Vorgänger jubeln. (Archivfoto)
Horst Steffen will auch nach dem Duell mit seinem Vorgänger jubeln. (Archivfoto) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Sachsen
Werder will gute Serie beim Ex-Coach fortsetzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor der Länderspielpause ist Werder Bremen gut in Schwung. Daran gilt es anzuknüpfen - auch in einem für viele Spieler besonderen Duell.

Bremen.

Werder Bremen will seine gute Serie mit zuletzt fünf Spielen in Serie ohne Niederlage auch beim Wiedersehen mit Ex-Coach Ole Werner fortsetzen. "Das Ziel ist es, genau so weiterzumachen wie zuvor", sagte Bremens Trainer Horst Steffen über die erfolgreiche Phase vor der Länderspielpause.

Allerdings weiß Steffen über die Schwere der Aufgabe beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga aus Leipzig. "Sie machen es schon richtig gut", sagte Steffen, der vor allem vor den vielen schnellen Spielern der Sachsen Respekt zeigt. Es gelte daher, leichte Ballverluste zu vermeiden. "Wer weniger Fehler im Aufbau macht, der hat gute Chancen, das Spiel zu gewinnen", sagte Steffen.

Besonderes Spiel für viele Profis

Dass es wegen des Wiedersehens mit Ole Werner für viele Spieler eine besondere Partie ist, will Steffen gar nicht bestreiten. "Dass bei Menschen, die zusammengearbeitet haben, immer was bleibt, ist ja ganz normal. Aber wie viel Ole Werner noch in jedem einzelnen steckt, das weiß ich nicht", sagte der Werner-Nachfolger an der Weser.

Steffen selbst hatte noch keinen Kontakt mit seinem Vorgänger. "Bislang kennen wir uns nicht persönlich", sagte Steffen, der Werner in Leipzig "tolle Arbeit" bescheinigt. In dieser Saison haben die Sachsen erst zwei Spiele verloren. Am ersten Spieltag beim FC Bayern München und vor der Länderspielpause bei der TSG 1899 Hoffenheim. Geht es nach Steffen, gibt es am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) Niederlage Nummer drei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:51 Uhr
4 min.
Erst zweite Wahl, jetzt Erfolgscoach: Werner peppt RB auf
Trainer Ole Werner hat beim Saisonstart mit RB Leipzig abgeliefert. Nun trifft er auf seinen Ex-Club Werder Bremen. (Archivbild)
Ole Werner hat Leipzig nach der schwächsten Bundesliga-Saison wieder die RB-DNA verpasst. Dabei war er nicht erste Wahl. Nun trifft er auf seinen Ex-Club Werder Bremen.
Frank Kastner, dpa
15:03 Uhr
2 min.
Ole Werner möchte sich von Bremen nicht überraschen lassen
Cheftrainer Ole Werner trifft mit RB Leipzig auf seinem Ex-Club Werder Bremen.
Die Heimbilanz von RB Leipzig gegen Bremen ist fast makellos. Trainer Ole Werner ist dennoch gewarnt. Er sieht bei seinem Ex-Club Werder eine gute Entwicklung der Mannschaft.
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
Mehr Artikel