Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild)
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild)
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Werner fordert Reaktion: "Feuer stimmt mich positiv"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

RB-Trainer Werner hat das 0:6-Debakel in München schonungslos aufgearbeitet. Nun fordert er von seinen Profis eine klare Reaktion. Sie sollen sich "in die Saison reinarbeiten".

Leipzig.

Die Aufarbeitung des 0:6-Debakels war offen und ehrlich. Und sie war für Ole Werner deckungsgleich mit Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp. "Jürgen war da, wir haben 20 bis 30 Minuten vor der Analyse gesprochen. Es ist wichtig, seine Expertise einzubeziehen. Es gab dabei nichts, wo wir unterschiedlicher Meinung waren", sagte RB Leipzigs Cheftrainer Ole Werner vor seinem Bundesliga-Heimdebüt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim.

"So reicht es nicht in der Bundesliga" 

"Für uns ist der klare Auftrag, eine entsprechende Reaktion zu zeigen. Das bedeutet nicht, dass in jeder Phase alles perfekt laufen muss, aber wir müssen uns als Team anders präsentieren. Das in München war nicht unser Anspruch – und so reicht es nicht in der Bundesliga", sagte der 37-Jährige und betonte: "Das Feuer, dass wir diese Woche im Training hatten, stimmt mich positiv. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch. Es war eine deutliche Analyse." 

Die Leipziger haben noch nie einen Heimspielauftakt (7 Siege, 2 Remis) verloren. Das soll auch in der zehnten Bundesliga-Saison so bleiben. Auch gegen Heidenheim gab es in den bisherigen vier Duellen keine Niederlage (3 Siege/1 Remis). Enge Spiele waren es zuletzt immer. "Sie sind bereit, extrem viel zu laufen und mit hoher Intensität zu spielen", sagte Werner und verwies "auf ihre langen Bälle und Standardsituationen". Er erwartet, "dass sie uns maximal fordern". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Werner fordert von RB-Profis "entsprechende Reaktion"
Cheftrainer Ole Werner (RB Leipzig) will gegen Heidenheim eine Reaktion sehen.
Nach der Aufarbeitung des 0:6-Debakels in München will Trainer Ole Werner von seinen Jungs eine Wiedergutmachung. Und er möchte die Grundtugenden auf dem Platz sehen.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
15:08 Uhr
2 min.
Xavi Simons bei RB Leipzig vor dem Absprung
Xavi Simons könnte sich nun schnell mit Tottenham Hotspur auf einen Wechsel einigen. (Archivbild)
Die Zeichen stehen auf Trennung. Spielmacher Xavi Simons hat plötzlich einen anderen Premiere-League-Club als Ziel. RB-Trainer Werner hat einen Notfallplan.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel