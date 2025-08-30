Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cheftrainer Ole Werner (RB Leipzig) will gegen Heidenheim eine Reaktion sehen.
Cheftrainer Ole Werner (RB Leipzig) will gegen Heidenheim eine Reaktion sehen. Bild: Jan Woitas/dpa
Cheftrainer Ole Werner (RB Leipzig) will gegen Heidenheim eine Reaktion sehen.
Cheftrainer Ole Werner (RB Leipzig) will gegen Heidenheim eine Reaktion sehen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Werner fordert von RB-Profis "entsprechende Reaktion"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Aufarbeitung des 0:6-Debakels in München will Trainer Ole Werner von seinen Jungs eine Wiedergutmachung. Und er möchte die Grundtugenden auf dem Platz sehen.

Leipzig.

Das Heimdebüt für Ole Werner bietet die beste Gelegenheit, eine entsprechende Reaktion auf das 0:6-Debakel in München zu zeigen. "Das bedeutet nicht, dass in jeder Phase alles perfekt laufen muss, aber wir müssen uns als Team anders präsentieren. Das in München war nicht unser Anspruch – und so reicht es nicht in der Bundesliga", sagte der 37-jährige Coach von RB Leipzig und betonte vor dem Ligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim: "Das Feuer, das wir diese Woche im Training hatten, stimmt mich positiv. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch. Es war eine deutliche Analyse." 

Die Leipziger haben noch nie einen Heimspielauftakt (7 Siege, 2 Remis) in der Fußball-Bundesliga verloren. Das soll auch in der zehnten Bundesliga-Saison so bleiben. Auch gegen Heidenheim gab es in den bisherigen vier Duellen keine Niederlage (3 Siege/1 Remis). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
28.08.2025
2 min.
Werner fordert Reaktion: "Feuer stimmt mich positiv"
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild)
RB-Trainer Werner hat das 0:6-Debakel in München schonungslos aufgearbeitet. Nun fordert er von seinen Profis eine klare Reaktion. Sie sollen sich "in die Saison reinarbeiten".
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
28.08.2025
2 min.
Xavi Simons bei RB Leipzig vor dem Absprung
Xavi Simons könnte sich nun schnell mit Tottenham Hotspur auf einen Wechsel einigen. (Archivbild)
Die Zeichen stehen auf Trennung. Spielmacher Xavi Simons hat plötzlich einen anderen Premiere-League-Club als Ziel. RB-Trainer Werner hat einen Notfallplan.
Mehr Artikel