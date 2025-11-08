Werner freut sich auf "erfrischenden Offensivfußball"

Bei der TSG Hoffenheim erwartet Coach Werner von RB Leipzig ein attraktives Spiel mit offenem Visier. Ein Stammverteidiger könnte ausfallen.

Leipzig. Ole Werner erwartet bei der TSG Hoffenheim ein Offensiv-Spektakel von beiden Teams. "Beide Mannschaften sind sehr, sehr gut in Form sind und beide zeigen erfrischenden Offensivfußball. Auf beiden Seiten steht die Zukunft des Fußballs auf dem Platz in Form von vielen Talenten und spannenden Spielern, die gerade erst herauskommen. Insofern ist es ein richtig geiles Fußballspiel", sagte der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG.

Nach Leipzig Startrekord mit 22 Punkten aus neun Partien komme es nun darauf an, den Fokus oben zu behalten. In Sinsheim muss er möglicherweise auf Innenverteidiger Castello Lukeba verzichten, der aus dem Stuttgart-Spiel (3:1) an einer Schulterverletzung laboriert. Für ihn käme El Chadaille Bitshiabu zum Einsatz. (dpa)