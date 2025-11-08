Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim. (Archivbild)
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Werner freut sich auf "erfrischenden Offensivfußball"
Bei der TSG Hoffenheim erwartet Coach Werner von RB Leipzig ein attraktives Spiel mit offenem Visier. Ein Stammverteidiger könnte ausfallen.

Leipzig.

Ole Werner erwartet bei der TSG Hoffenheim ein Offensiv-Spektakel von beiden Teams. "Beide Mannschaften sind sehr, sehr gut in Form sind und beide zeigen erfrischenden Offensivfußball. Auf beiden Seiten steht die Zukunft des Fußballs auf dem Platz in Form von vielen Talenten und spannenden Spielern, die gerade erst herauskommen. Insofern ist es ein richtig geiles Fußballspiel", sagte der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG. 

Nach Leipzig Startrekord mit 22 Punkten aus neun Partien komme es nun darauf an, den Fokus oben zu behalten. In Sinsheim muss er möglicherweise auf Innenverteidiger Castello Lukeba verzichten, der aus dem Stuttgart-Spiel (3:1) an einer Schulterverletzung laboriert. Für ihn käme El Chadaille Bitshiabu zum Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
17:34 Uhr
3 min.
TSG Hoffenheim beendet Leipziger Erfolgsserie
Haderte mit sich und RB: Nationalspieler David Raum
Inmitten eines Führungschaos im Verein eilt Hoffenheim sportlich von Erfolg zu Erfolg. Das Team von Chefcoach Christian Ilzer spielt gegen RB Leipzig groß auf.
Ulrike John, dpa
