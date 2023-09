Werner nicht von Flick für DFB-Team nominiert

München/Leipzig.

RB Leipzigs Stürmer Timo Werner ist von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Länderspiele gegen Japan am 9. September in Wolfsburg sowie drei Tage später gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund nominiert worden. "Es ist nichts Endgültiges", äußerte Flick am Donnerstag bei der Bekanntgabe des Aufgebotes. Er wolle nun "Reaktionen" sehen. Er schätze Werner sehr, doch "er hat im Moment auch im Verein nicht ganz die Form, muss an gewissen Dingen arbeiten", sagte Flick.