Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kalte Meeresluft bringt im Südosten winterliche Anblicke: Frühfrost und Glätte, später Regen, Schneeregen und Schneeschauer.
Kalte Meeresluft bringt im Südosten winterliche Anblicke: Frühfrost und Glätte, später Regen, Schneeregen und Schneeschauer. Bild: Jan Woitas/dpa
Kalte Meeresluft bringt im Südosten winterliche Anblicke: Frühfrost und Glätte, später Regen, Schneeregen und Schneeschauer.
Kalte Meeresluft bringt im Südosten winterliche Anblicke: Frühfrost und Glätte, später Regen, Schneeregen und Schneeschauer. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Wetter im Südosten: Glatt und unbeständig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Schnee bis Sturmböen: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich Pendler auf rutschige Wege und eisige Nächte einstellen. Was der DWD für die nächsten Tage vorhersagt.

Dresden/Magdeburg/Erfurt.

Im Südosten Deutschlands müssen Autofahrer am Morgen verbreitet mit Frost und glatten Straßen rechnen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge stehen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Wochenmitte unter dem Einfluss kalter Meeresluft. Besonders in höheren Lagen herrsche leichter Dauerfrost. An einigen Orten entstehe die Glätte durch überfrierende Nässe.

Heute zeigt sich das Wetter meist wechselhaft bis stark bewölkt. Von Westen ziehen im Verlauf Regen- oder Schneeregenschauer auf, in den Mittelgebirgen fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen laut den Wetterexperten überwiegend zwischen 3 und 6 Grad, in den Bergregionen bei -1 bis 3 Grad. Auf den Gipfeln von Brocken, Fichtelberg und im Thüringer Wald treten laut DWD zeitweise starke bis stürmische Böen auf.

Straßen könnten erneut rutschig werden

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts stark bewölkt mit weiteren Niederschlägen, die je nach Höhenlage als Regen, Schneeregen oder Schnee fallen. Die Schneefallgrenze sinkt regional auf 400 bis 500 Meter, im Harz und im Thüringer Wald sind mehrere Zentimeter Neuschnee möglich. Die Temperaturen gehen dem DWD zufolge auf -1 bis -5 Grad zurück – Glätte ist nahezu überall ein Thema.

Am Donnerstag hält das unbeständige Wetter an: Es bleibt überwiegend grau mit wiederholten Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauern. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 3 und 5 Grad, im Bergland um oder unter 0 Grad.

Zum Freitag beruhigt sich das Wetter schließlich. Den Angaben zufolge wird es heiter bis wolkig und meist trocken, aber deutlich kälter. Die Tageshöchstwerte liegen nur zwischen 0 und 3 Grad, im Erzgebirge, Harz und Thüringer Wald teils im negativen Bereich. In der Nacht zum Samstag wird es verbreitet frostig mit Tiefstwerten von -5 bis -9 Grad, lokal bildet sich Nebel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:32 Uhr
2 min.
Wintereinbruch im Südosten: Sonne am Tag, Frost in der Nacht
Eisblumen am Fenster. Bei bis zu minus zehn Grad wird es am Wochenende wohl eine Menge davon geben.
Eisige Temperaturen und glatte Straßen bestimmen den Weg ins Wochenende. Trotz Sonnenschein wird es nur langsam wieder wärmer.
09:00 Uhr
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Täter brechen Spielautomaten im Dönerwelt-Imbiss auf
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Meerane.
Die Beute beläuft sich auf Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Innenstadt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
20.11.2025
2 min.
Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland
Im Hochschwarzwald sei sogar bis zu 20 Zentimeter neuer Schnee möglich, so der DWD.
Wird es weiß im Flachland? So richtig wohl nicht. Die Menschen müssen sich dort auf nassen Schneefall einstellen. Wirklich winterlich bleibt es aber in den Bergen.
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
Mehr Artikel