Wetterprognose: Milder Wochenstart mit Schauern

Offenbach.

Zum Wochenstart wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehr mild mit Tageshöchstwerten von bis zu zwölf Grad. Dazu ist es meist stark bewölkt, örtlich kommen Regenschauer vom Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Der Wind weht mäßig aus Südwest bis West, in den Bergen sind starke und vereinzelt auch stürmische Böen möglich.