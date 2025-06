Wichtige Änderung: Tausende Sachsen werden finanziell entlastet

Viele Sachsen sind überschuldet - weil die Rente oder das Gehalt zu gering ist, weil sie auf zu großem Fuß gelebt haben, arbeitslos oder krank geworden sind. Oft kommt es dann zu Pfändungen. Von einer Änderung profitieren jetzt aber alle Schuldner, egal wie sie in ihre prekäre Lage geraten sind.

Chemnitz.

Das Konto überzogen, die Miete oder die Raten nicht bezahlt, Unterhaltsforderungen nicht beglichen - in Sachsen sind allein im vergangenen Jahr mehr als 3100 Verbraucherinsolvenzverfahren beantragt worden. Bundesweit waren es mehr als 70.000. Die Gründe sind vielfältig: Weil die Rente nicht ausreicht, stieg zum Beispiel im vergangenen Jahr die Anzahl der Senioren, die in Sachsen Grundsicherung im Alter beziehen, auf mehr als 18.000. Doch auch Tausende Werktätige oder Selbstständige im Freistaat kommen mit ihrem Einkommen oft nicht bis zum Monatsende aus. Lebt jemand dann noch auf zu großem Fuß, wird arbeitslos oder krank, häufen sich schnell Schulden an und es wird eng: Pfändungen drohen. Was viele aber nicht wissen: Das Gesetz schützt Schuldner, egal wie sie in ihre prekäre Lage geraten sind. Denn auf einen bestimmten Grundbetrag haben Gläubiger generell keinen Zugriff.