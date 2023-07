Wichtige Drehscheibe für Zugverkehr in Halle wird ausgebaut

Halle.

Die Deutsche Bahn erweitert das elektronische Stellwerk in Halle und baut damit nach eigenen Angaben eine wichtige Drehscheibe für den schnellen Personenverkehr und den europäischen Güterverkehr aus. "Damit wird der Bahnverkehr schneller und flexibler", sagte Thomas Lukowiak, Projektleiter für den Bahnknoten Halle am Dienstag. In den kommenden Monaten werde das Stellwerk erweitert, so dass von Halle aus auch weitere Weichen und Signale gesteuert werden könnten.