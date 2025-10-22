Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Kiebitz zählt zu den bedrohten Vogelarten. Auf einer Konferenz in Dresden soll am Donnerstag über Wege gegen das Artensterben beraten werden. (Symbolbild)
Der Kiebitz zählt zu den bedrohten Vogelarten. Auf einer Konferenz in Dresden soll am Donnerstag über Wege gegen das Artensterben beraten werden. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Der Kiebitz zählt zu den bedrohten Vogelarten. Auf einer Konferenz in Dresden soll am Donnerstag über Wege gegen das Artensterben beraten werden. (Symbolbild)
Der Kiebitz zählt zu den bedrohten Vogelarten. Auf einer Konferenz in Dresden soll am Donnerstag über Wege gegen das Artensterben beraten werden. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Sachsen
Wie das Rebhuhn retten? Fachleute tagen zum Artensterben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gibt es für Tiere wie den Kiebitz oder das Rebhuhn noch ausreichend Lebensraum in Sachsen? Artensterben findet auch hierzulande statt. Deshalb ist Expertise vonnöten.

Dresden.

Maßnahmen gegen das Artensterben wollen Experten auf einer Fachtagung in Dresden diskutieren. Am Donnerstag soll es dabei vor allem um aktuelle Entwicklungen aus der Biodiversitätsforschung und dem Monitoring gehen, teilte die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNu) als Mitveranstalter mit. In seinem Eröffnungsvortrag soll der international renommierte Biodiversitätsforscher Christian Wirth von der Universität Leipzig Ergebnisse aus dem "Faktencheck Artenvielfalt" vorstellen. 

"Faktencheck Artenvielfalt" analysiert die biologische Vielfalt 

Der "Faktencheck Artenvielfalt" analysiert die Lage der biologischen Vielfalt in Deutschland. Mehr als 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 75 Institutionen haben auf Basis von mehr als 6.000 Publikationen die Situation der Biodiversität untersucht und Ergebnisse in einer eigens dafür entwickelten Datenbank zusammengeführt. Der Bericht stellt Trends, Treiber des Artenverlusts und Handlungsempfehlungen vor und identifiziert zudem Forschungsbedarfe.

Ein weiterer Bericht widmet sich dem bundesweiten Monitoring zur Biodiversität. Außerdem solle es um den Zustand und Schutz der Amphibienpopulationen in Sachsen und um die Rolle der Fernerkundung zum Arten- und Lebensraummonitoring im Freistaat gehen. Veranstalter der Tagung in der Dresdner Kreuzkirche ist neben der Stiftung das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. 

Artensterben hat nie dagewesene Geschwindigkeit erreicht

Nach Einschätzung von Fachleuten hat das Artensterben eine nie dagewesene Geschwindigkeit erreicht. Der vom Weltbiodiversitätsrat vorgelegte Bericht zum globalen Zustand der Artenvielfalt sieht mehr als eine Million Arten vom Aussterben bedroht. "Auch in Sachsen befinden sich zwei Drittel der europäisch bedeutsamen Arten in einem ungünstigen oder schlechten Erhaltungszustand", teilte die LaNu mit. 

Sachsen hatte deshalb vor drei Jahren sein Biodiversitätsprogramm von 2009 weiterentwickelt. Darin sind 34 Ziele für die Qualität der Biodiversität bis 2030 formuliert. Damit möchte man eine Trendwende beim Artensterben einleiten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
29.09.2025
5 min.
Europas Umwelt kränkelt - und das hat Folgen
Die Umweltagentur EEA zeigt auf, wie es um die europäische Natur bestellt ist. (Illustration)
Europa gilt als Vorreiter beim Klima- und Umweltschutz. Dennoch hat der Kontinent seine eigenen Probleme gerade beim Kampf gegen Klimakrise und Artensterben, wie ein neuer Bericht aufzeigt.
Steffen Trumpf, dpa
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
09.10.2025
2 min.
Vogel des Jahres: Rebhuhn in Sachsen kurz vor dem Aussterben
Das Rebhuhn ist ein Bodenbrüter. (Archivbild)
Das Rebhuhn ist der Vogel des Jahres 2026. Doch in Sachsen ist es schwer, die Tiere im Freien zu finden. Denn sie leben hier nur noch vereinzelt.
Mehr Artikel