Wie eine Umleitung für kürzere Bahnfahrzeiten von Chemnitz nach Berlin sorgt

Baustellen sind ein Ärgernis. Vor allem, wenn sich durch Umleitungen die Reisezeiten verlängern. Das ist aber nicht immer so. Bahnreisende aus der Region Chemnitz, die in diesen Tagen nach Berlin oder Rostock fahren wollen, profitieren derzeit von einer solchen Umleitung: Die zwei Intercity-Züge (IC), die morgens in Chemnitz starten und...