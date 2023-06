Wie Sachsens Innenminister den Leipziger Polizei-Kessel verteidigt

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat sich nach gut sechsstündiger Sondersitzung des Landtagsinnenausschusses am Montag vor die Polizei gestellt. Der Einsatz am ersten Juni-Wochenende in Leipzig sei "äußerst erfolgreich" verlaufen. Es sei kein Zufall, sondern "Ergebnis eines sehr professionellen Polizeieinsatzes", dass die meisten der...