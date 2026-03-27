„Wie sollte man die Leute sonst bei Laune halten?“ Was Aktfotos von Günter Rössler über die DDR erzählen

Günter Rössler fotografierte in der DDR für „Das Magazin“. Aber auch danach widmete er sich noch der Aktfotografie. Das Foto rechts entstand 1997 an der Mulde bei Grimma und zeigt die damals 18-jährige Stefanie. Fotos: Günter Rössler

Das ehemalige Aktmodell Stefanie Boeckler vor der Fotografie, die sie als 18-Jährige zeigt. Foto: Ulf Dahl

Die Ausstellung mit den Aktfotos von Günter Rössler in Apolda läuft noch bis zum 3. Mai. Foto: Ulf Dahl

Günter Rössler in Aktion. Er gehörte zu den bekanntesten Fotografen in der DDR. Foto: Archiv Günter Rössler

Blick in einen der Ausstellungsräume. Die Besucher der Fotoschau kommen aus ganz Deutschland: Foto: Ulf Dahl

Besucher Thomas Reese ist aus Magdeburg nach Apolda gekommen. Hinter ihm eine Aktaufnahme aus dem Jahre 1977: Heidrun. Foto: Ulf Dahl

Diese Fotografie („Angelika“) entstand 1983. Foto: Günter Rössler

Besucherin Hildtrud Hofmann vor einer Modefotografie aus dem Jahre 1968. Die Frauen in der DDR ließen sich früher solche Kleider nachschneidern. Foto: Ulf Dahl

Ein Foto aus dem Jahre 1967, aufgenommen für die „Sibylle“ vor dem Hauptbahnhof in Leipzig. Foto: Günter Rössler

Die drei ehemaligen Models Nora Mothes, Stefanie Boeckler und Constanze Freund (von links) im Kunsthaus in Apolda. Foto: Ulf Dahl