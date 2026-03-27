„Wie sollte man die Leute sonst bei Laune halten?“ Was Aktfotos von Günter Rössler über die DDR erzählen

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Günter Rössler fotografierte in der DDR für „Das Magazin“. Aber auch danach widmete er sich noch der Aktfotografie. Das Foto rechts entstand 1997 an der Mulde bei Grimma und zeigt die damals 18-jährige Stefanie.
Günter Rössler fotografierte in der DDR für „Das Magazin“. Aber auch danach widmete er sich noch der Aktfotografie. Das Foto rechts entstand 1997 an der Mulde bei Grimma und zeigt die damals 18-jährige Stefanie. Fotos: Günter Rössler
Das ehemalige Aktmodell Stefanie Boeckler vor der Fotografie, die sie als 18-Jährige zeigt.
Das ehemalige Aktmodell Stefanie Boeckler vor der Fotografie, die sie als 18-Jährige zeigt. Foto: Ulf Dahl
Die Ausstellung mit den Aktfotos von Günter Rössler in Apolda läuft noch bis zum 3. Mai.
Die Ausstellung mit den Aktfotos von Günter Rössler in Apolda läuft noch bis zum 3. Mai. Foto: Ulf Dahl
Günter Rössler in Aktion. Er gehörte zu den bekanntesten Fotografen in der DDR.
Günter Rössler in Aktion. Er gehörte zu den bekanntesten Fotografen in der DDR. Foto: Archiv Günter Rössler
Blick in einen der Ausstellungsräume. Die Besucher der Fotoschau kommen aus ganz Deutschland:
Blick in einen der Ausstellungsräume. Die Besucher der Fotoschau kommen aus ganz Deutschland: Foto: Ulf Dahl
Besucher Thomas Reese ist aus Magdeburg nach Apolda gekommen. Hinter ihm eine Aktaufnahme aus dem Jahre 1977: Heidrun.
Besucher Thomas Reese ist aus Magdeburg nach Apolda gekommen. Hinter ihm eine Aktaufnahme aus dem Jahre 1977: Heidrun. Foto: Ulf Dahl
Diese Fotografie („Angelika“) entstand 1983.
Diese Fotografie („Angelika“) entstand 1983. Foto: Günter Rössler
Besucherin Hildtrud Hofmann vor einer Modefotografie aus dem Jahre 1968. Die Frauen in der DDR ließen sich früher solche Kleider nachschneidern.
Besucherin Hildtrud Hofmann vor einer Modefotografie aus dem Jahre 1968. Die Frauen in der DDR ließen sich früher solche Kleider nachschneidern. Foto: Ulf Dahl
Ein Foto aus dem Jahre 1967, aufgenommen für die „Sibylle“ vor dem Hauptbahnhof in Leipzig.
Ein Foto aus dem Jahre 1967, aufgenommen für die „Sibylle“ vor dem Hauptbahnhof in Leipzig. Foto: Günter Rössler
Die drei ehemaligen Models Nora Mothes, Stefanie Boeckler und Constanze Freund (von links) im Kunsthaus in Apolda.
Die drei ehemaligen Models Nora Mothes, Stefanie Boeckler und Constanze Freund (von links) im Kunsthaus in Apolda. Foto: Ulf Dahl
„Cornelia“. Eine Aktfotografie aus dem Jahre 1979.
„Cornelia“. Eine Aktfotografie aus dem Jahre 1979. Foto: Günter Rössler
Günter Rössler fotografierte in der DDR für „Das Magazin“. Aber auch danach widmete er sich noch der Aktfotografie. Das Foto rechts entstand 1997 an der Mulde bei Grimma und zeigt die damals 18-jährige Stefanie.
Günter Rössler fotografierte in der DDR für „Das Magazin“. Aber auch danach widmete er sich noch der Aktfotografie. Das Foto rechts entstand 1997 an der Mulde bei Grimma und zeigt die damals 18-jährige Stefanie. Fotos: Günter Rössler
Das ehemalige Aktmodell Stefanie Boeckler vor der Fotografie, die sie als 18-Jährige zeigt.
Das ehemalige Aktmodell Stefanie Boeckler vor der Fotografie, die sie als 18-Jährige zeigt. Foto: Ulf Dahl
Die Ausstellung mit den Aktfotos von Günter Rössler in Apolda läuft noch bis zum 3. Mai.
Die Ausstellung mit den Aktfotos von Günter Rössler in Apolda läuft noch bis zum 3. Mai. Foto: Ulf Dahl
Günter Rössler in Aktion. Er gehörte zu den bekanntesten Fotografen in der DDR.
Günter Rössler in Aktion. Er gehörte zu den bekanntesten Fotografen in der DDR. Foto: Archiv Günter Rössler
Blick in einen der Ausstellungsräume. Die Besucher der Fotoschau kommen aus ganz Deutschland:
Blick in einen der Ausstellungsräume. Die Besucher der Fotoschau kommen aus ganz Deutschland: Foto: Ulf Dahl
Besucher Thomas Reese ist aus Magdeburg nach Apolda gekommen. Hinter ihm eine Aktaufnahme aus dem Jahre 1977: Heidrun.
Besucher Thomas Reese ist aus Magdeburg nach Apolda gekommen. Hinter ihm eine Aktaufnahme aus dem Jahre 1977: Heidrun. Foto: Ulf Dahl
Diese Fotografie („Angelika“) entstand 1983.
Diese Fotografie („Angelika“) entstand 1983. Foto: Günter Rössler
Besucherin Hildtrud Hofmann vor einer Modefotografie aus dem Jahre 1968. Die Frauen in der DDR ließen sich früher solche Kleider nachschneidern.
Besucherin Hildtrud Hofmann vor einer Modefotografie aus dem Jahre 1968. Die Frauen in der DDR ließen sich früher solche Kleider nachschneidern. Foto: Ulf Dahl
Ein Foto aus dem Jahre 1967, aufgenommen für die „Sibylle“ vor dem Hauptbahnhof in Leipzig.
Ein Foto aus dem Jahre 1967, aufgenommen für die „Sibylle“ vor dem Hauptbahnhof in Leipzig. Foto: Günter Rössler
Die drei ehemaligen Models Nora Mothes, Stefanie Boeckler und Constanze Freund (von links) im Kunsthaus in Apolda.
Die drei ehemaligen Models Nora Mothes, Stefanie Boeckler und Constanze Freund (von links) im Kunsthaus in Apolda. Foto: Ulf Dahl
„Cornelia“. Eine Aktfotografie aus dem Jahre 1979.
„Cornelia“. Eine Aktfotografie aus dem Jahre 1979. Foto: Günter Rössler
Sachsen
„Wie sollte man die Leute sonst bei Laune halten?“ Was Aktfotos von Günter Rössler über die DDR erzählen
Redakteur
Von Erik Kiwitter
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Während im Westen Erotik zur Industrie wurde, zeigte der Aktfotograf Günter Rössler in der DDR selbstbewusste und selbstbestimmte Frauen - eine Botschaft, die auch dem System diente.

An diesem Nachmittag Ende Februar trägt Stefanie Boeckler dunkelblaue Jeans und ein blütenweißes Hemd. Sie ist eine freundliche, etwas zurückhaltende Frau, ihr langes, schwarzes Haar hat sie glatt zur Seite gescheitelt. Stefanie Boeckler ist Mutter von drei Kindern - 6, 10 und 12 Jahre alt -, wird im Mai 47 und arbeitet in ihrer Heimatstadt...
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