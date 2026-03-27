„Wie sollte man die Leute sonst bei Laune halten?“ Was Aktfotos von Günter Rössler über die DDR erzählen

Sachsen
Während im Westen Erotik zur Industrie wurde, zeigte der Aktfotograf Günter Rössler in der DDR selbstbewusste und selbstbestimmte Frauen - eine Botschaft, die auch dem System diente.
An diesem Nachmittag Ende Februar trägt Stefanie Boeckler dunkelblaue Jeans und ein blütenweißes Hemd. Sie ist eine freundliche, etwas zurückhaltende Frau, ihr langes, schwarzes Haar hat sie glatt zur Seite gescheitelt. Stefanie Boeckler ist Mutter von drei Kindern - 6, 10 und 12 Jahre alt -, wird im Mai 47 und arbeitet in ihrer Heimatstadt...
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