MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Star im „Instant Market“ im Leipziger Hauptbahnhof: Instant-Nudeln in allen möglichen Variationen.
Der Star im „Instant Market“ im Leipziger Hauptbahnhof: Instant-Nudeln in allen möglichen Variationen. Foto: Phuong Anh Bui
Phuong Anh Bui hatte die Idee zu dem Instant Market. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Waldmann betreibt sie den Store, der eine Mischung aus Supermarkt und Fast-Food-Imbiss ist.
Phuong Anh Bui hatte die Idee zu dem Instant Market. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Waldmann betreibt sie den Store, der eine Mischung aus Supermarkt und Fast-Food-Imbiss ist. Foto: Phuong Anh Bui
An diesen Kochstationen könnten sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten.
An diesen Kochstationen könnten sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten. Foto: Phuong Anh Bui
An diesen Koch-Stationen könne sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten.
An diesen Koch-Stationen könne sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten. Foto: Phuong Anh Bui
Der Star im „Instant Market“ im Leipziger Hauptbahnhof: Instant-Nudeln in allen möglichen Variationen.
Der Star im „Instant Market“ im Leipziger Hauptbahnhof: Instant-Nudeln in allen möglichen Variationen. Foto: Phuong Anh Bui
Phuong Anh Bui hatte die Idee zu dem Instant Market. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Waldmann betreibt sie den Store, der eine Mischung aus Supermarkt und Fast-Food-Imbiss ist.
Phuong Anh Bui hatte die Idee zu dem Instant Market. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Waldmann betreibt sie den Store, der eine Mischung aus Supermarkt und Fast-Food-Imbiss ist. Foto: Phuong Anh Bui
An diesen Kochstationen könnten sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten.
An diesen Kochstationen könnten sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten. Foto: Phuong Anh Bui
An diesen Koch-Stationen könne sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten.
An diesen Koch-Stationen könne sich die Gäste ihre Tüten-Suppe im Laden selbst zubereiten. Foto: Phuong Anh Bui
Sachsen
Wie zwei Sachsen einen neuen Hype um Instant-Nudeln ausgelöst haben
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Leipziger Paar mischt den deutschen Fast-Food-Markt auf – mit Instant-Nudeln. Auf TikTok oder Instagram gehen Clips über ihren „Instant Market“ im Hauptbahnhof durch die Decke. Was ist dran an diesem Hype?

Der Instant Market im unteren Geschoss der Promenaden im Leipziger Hauptbahnhof war bei seiner Eröffnung der erste Convenience-Store mit Station zum Selberkochen in Deutschland. Heute gibt es einen Franchise-Ableger in Hagen, ein weiterer ist in Dortmund geplant. Es gibt auch schon Nachahmer – und einen regelrechten Hype um den neuen Food-Trend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
13:30 Uhr
2 min.
Mit Waschbär und Igel für mehr Leichtigkeit auf Chemnitzer Frühgeborenen-Intensivstation
Die Wandbilder zeigen verschiedene Waldtiere, wie Bären, Rehe oder Igel.
Im Klinikum Chemnitz kämpfen die Kleinsten um ihr Leben. Die Umgebung muss dabei nicht zwingend auch so aussehen, zeigt dieses Beispiel.
Denise Märkisch
21.02.2026
5 min.
TV-Star Katzenberger, Ex-Puhdys-Frontmann Birr, Torwart-Ikone Gulácsi & Co.: Lebensbeichten auf der Leipziger Buchmesse
Reality-TV-Star Daniela Katzenberger zeigt nicht nur gern ihren gestählten Körper. Sie hat auch ein Buch verfasst, in dem sie humorvoll erzählt vom Tag, an dem die Jeans platzte, bis hin zu ihrem Auftritt bei einem „Miss-Universe-Wettbewerb“.
Jetzt ist es raus: Auf der Leipziger Buchmesse geben sich wieder etliche Stars und Sternchen die Klinke in die Hand, darunter Schriftsteller-Schwergewichte, aber auch Unterhaltungsstars wie Daniela Katzenberger, Lutz van der Horst oder Dieter Birr, Ex-Frontmann der Puhdys.
Jürgen Becker
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
13:24 Uhr
2 min.
Vergewaltigungs-Vorwürfe: Høiby-Anwalt fordert Freispruch
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt. (Archivbild)
Die Staatsanwaltschaft will den Sohn der Kronprinzessin für lange Zeit hinter Gittern sehen. Die Verteidigung dagegen plädiert auf Freispruch von den schwersten Vorwürfen. Wie entscheidet das Gericht?
Mehr Artikel