Wie zwei Sachsen einen neuen Hype um Instant-Nudeln ausgelöst haben

Ein Leipziger Paar mischt den deutschen Fast-Food-Markt auf – mit Instant-Nudeln. Auf TikTok oder Instagram gehen Clips über ihren „Instant Market“ im Hauptbahnhof durch die Decke. Was ist dran an diesem Hype?

Der Instant Market im unteren Geschoss der Promenaden im Leipziger Hauptbahnhof war bei seiner Eröffnung der erste Convenience-Store mit Station zum Selberkochen in Deutschland. Heute gibt es einen Franchise-Ableger in Hagen, ein weiterer ist in Dortmund geplant. Es gibt auch schon Nachahmer – und einen regelrechten Hype um den neuen Food-Trend... Der Instant Market im unteren Geschoss der Promenaden im Leipziger Hauptbahnhof war bei seiner Eröffnung der erste Convenience-Store mit Station zum Selberkochen in Deutschland. Heute gibt es einen Franchise-Ableger in Hagen, ein weiterer ist in Dortmund geplant. Es gibt auch schon Nachahmer – und einen regelrechten Hype um den neuen Food-Trend...