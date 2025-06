Wieder brennt ein Auto im Leipziger Westen

In Plagwitz brennt in der Nacht zum Freitag erneut ein Auto. Hat der mutmaßliche Brandstifter im Leipziger Westen wieder zugeschlagen?

Leipzig.

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte im Leipziger Stadtteil Plagwitz erneut ein Auto in Brand gesetzt. Bereits in der Nacht zu Mittwoch und am vergangenen Wochenende waren Autos in Plagwitz und im benachbarten Stadtteil Schleußig in Brand gesteckt worden, wie die Polizei mitteilte.