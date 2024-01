Wieder Menschenkette für Dresdner Gedenktag angemeldet

Dresden. Auch zum diesjährigen Gedenken der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg am 13. Februar 1945 will Dresden mit einer Menschenkette eine klare Friedensbotschaft in die Welt senden. Sie sei "das deutlich sichtbare Signal, dass wir wachsam sind und gemeinsam Verantwortung für das Bewahren von Freiheit, Toleranz und Menschenwürde übernehmen", sagte die Rektorin der Technischen Universität Dresden, Ursula M. Staudinger, am Montag. Diese Werte bildeten das Fundament der deutschen Demokratie, die derzeit "in beispielloser Weise unter dem Druck von Rassismus, Rechtspopulismus und Intoleranz steht".

"In diesen besonders herausfordernden Zeiten mahnt die Menschenkette mehr denn je, vereint in Vielfalt zusammenzustehen und unsere Werte entschlossen zu verteidigen", sagte Staudinger, die die Versammlung in Tradition ihres Vorgängers jährlich anmeldet. Sie hofft, dass "gerade jetzt" möglichst viele Menschen dem Aufruf folgen, sich am 75. Jahrestag die Hände reichen und so ein Band um die historische Altstadt bilden.

Die Kulturstadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bomben stark zerstört worden. Bis zu 25.000 Menschen starben. Neonazis hatten früher immer wieder versucht, den Gedenktag zu missbrauchen, seit 2012 überwiegt das friedliche Gedenken der Bürger. (dpa)