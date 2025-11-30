Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alexander Rossipal (Dynamo Dresden, r) erzielt das Tor zum 1:0.
Alexander Rossipal (Dynamo Dresden, r) erzielt das Tor zum 1:0. Bild: Robert Michael/dpa
Vincent Vermeij (Dynamo Dresden, l) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Konrad Faber (Dynamo Dresden).
Vincent Vermeij (Dynamo Dresden, l) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Konrad Faber (Dynamo Dresden). Bild: Robert Michael/dpa
Alexander Rossipal (Dynamo Dresden, r) erzielt das Tor zum 1:0.
Alexander Rossipal (Dynamo Dresden, r) erzielt das Tor zum 1:0. Bild: Robert Michael/dpa
Vincent Vermeij (Dynamo Dresden, l) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Konrad Faber (Dynamo Dresden).
Vincent Vermeij (Dynamo Dresden, l) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Konrad Faber (Dynamo Dresden). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Wieder Rossipal und Vermeij: Dynamo besiegt Düsseldorf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der erste Zweitliga-Heimsieg seit 1456 Tagen bringt Dynamo in eine gute Ausgangsposition vor der Weihnachtspause. Eine offenbar schwere Verletzung trübt die Freude darüber.

Dresden.

Wieder Alexander Rossipal, wieder Vincent Vermeij, wieder ein Dynamo-Sieg. Wie vor einer Woche in Bochum markierte das Duo je ein Tor, was im Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg reichte. Rossipal (45. Minute) traf vor der Pause, Vermeij (54.) danach. Für Düsseldorf erzielte Christian Rasmussen (84.) den Anschlusstreffer. Nach dem ersten Heimsieg der Saison vor 30.817 Zuschauern verließ Dynamo die Abstiegsränge und zog die Fortuna noch tiefer in den Keller.

Grill-Verletzung trübt den Sieg

Bitter wurde es für Dynamo-Torhüter Lennart Grill, der sich ohne gegnerische Einwirkung verletzte und mit einer Sprunggelenkverletzung vom Platz getragen werden musste. Da das Wechselkontingent in der Nachspielzeit erschöpft war, musste Aljaz Casar in den Kasten. Er hatte in den wenigen Momenten aber nichts zu tun. "Die Verletzung trübt die Freude über den Sieg", sagte Kapitän Niklas Hauptmann.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm hatte genau die Mannschaft aufs Feld geschickt, die vor einer Woche den 2:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum eingefahren hatte. Doch von der dort vornehmlich in Halbzeit eins gezeigten Leistung waren die Sachsen diesmal vor der Pause meilenweit entfernt. Das Dresdner Spiel hatte wenig Feuer, das Team agierte ängstlich, im Mittelfeld gab es viele Missverständnisse und Unkonzentriertheiten.

Chancen waren so Mangelware. In der achten Minute verfehlte Luca Herrmann das Dreieck bei einem 20-Meter-Knaller nur knapp, Niklas Hauptmann (32.) wurde zweimal geblockt, ehe er den dritten Versuch über den Kasten setzte.

Auch die vom ehemaligen Dynamo-Trainer Markus Anfang betreuten Gäste hatten Feldvorteile, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Tim Breithaupt (35.) jagte einen Schuss am Tor vorbei, zwei Kopfbälle von Cedric Itten (24./40.) verfehlten entweder das Gehäuse oder trafen nur den Außenpfosten.

Überraschend war die Dynamo-Führung. Konrad Faber wurde auf dem rechten Flügel steil geschickt, im Zentrum verpasste der ehemalige Düsseldorfer Vermeij, doch hinter ihm stand Rossipal (45.) völlig frei und netzte zu seinem dritten Saisontor ein. Zum anderen ließen sie einmal bei einem Dynamo-Angriff Rossipal völlig frei, der keine Mühe hatte, zu vollenden.

Stamm hadert mit "Überzahlmomenten"

Danach gab es genügend Chancen, um den Deckel drauf zu machen. Doch die wurden vergeben. "Wir müssen in drei Überzahlmomenten das 3:0 machen", schimpfte Dynamo-Trainer Stamm, der ansonsten erleichtert war, dass es mit dem ersten Heimsieg geklappt hat. "Darauf mussten auch die Fans so lange warten", betonte Hauptmann. Stattdessen kam die Fortuna nach einer Unachtsamkeit zum Anschluss. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
15:45 Uhr
2 min.
Ende des Fluchs: Dresden gelingt erster Heimsieg
Alexander Rossipal (Dynamo Dresden, r) trifft zum 1:0.
Sieben Partien mussten die Dynamo-Fans auf einen Dreier im eigenen Stadion warten. Im wichtigen Zweitliga-Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf schafft Dresden nun mit einem 2:1 den Befreiungsschlag.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
21.11.2025
3 min.
Dynamo Dresden beendet Sieglosserie: "Fühlt sich gut an"
Alexander Rossipal brachte Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung.
Dynamo kehrt nach neun sieglosen Spielen in die Erfolgsspur zurück. Zwei Geschenke hätten den zweiten Saisonsieg beinahe noch gefährdet.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel