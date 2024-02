Wieder Spektakel zwischen Hertha und Magdeburg

6:4 für Magdeburg endete die Partie gegen Hertha in der Hinrunde. Auch im Rückspiel waren Tore an der Tagesordnung.

Berlin.

Hertha BSC und der 1. FC Magdeburg haben sich in der zweiten Fußball-Liga ein erneutes Spektakel geliefert. Nach dem 6:4-Erfolg in der Vorrunde konnten sich die Berliner am 22. Spieltag mit 3:2 (2:1) revanchieren. Vor 52.652 Zuschauern im Berliner Olympiastadion hatte zwar Kapitän Baris Atik die Gäste in der 22. Minute in Führung gebracht. Berlins Kapitän Fabian Reese per Elfmeter (33.) und Palko Dardai (39.) drehten die Partie gegen zehn Magdeburger. Jean Hugonet hatte in der 37. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.