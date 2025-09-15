Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Woche startet mit Wind und Regen in Sachsen. (Archivbild)
Die Woche startet mit Wind und Regen in Sachsen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Die Woche startet mit Wind und Regen in Sachsen. (Archivbild)
Die Woche startet mit Wind und Regen in Sachsen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Wind, Schauer und vereinzelte Gewitter in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Menschen in Sachsen sollten sich zum Start der Woche und in den kommenden Tagen die Regenjacken bereitlegen. Denn abseits von sonnigen Phasen kommt es immer wieder zu Schauern und starkem Wind.

Dresden.

Die Menschen in Sachsen müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und regional mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vereinzelt gewittert es. Dazu weht örtlich starker Wind. Ab Mittag beruhigt sich das Wetter langsam, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad, im Bergland 18 bis 22 Grad.

Trocken und bewölkt geht es in der Nacht zum Dienstag weiter. Es kühlt ab auf 13 bis 8 Grad. Der Dienstag startet mit Wolken und Sonne, nachmittags ziehen wieder einzelne Schauer auf. Dabei kann es sehr windig werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 21, im Bergland bei 14 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch fällt bei dichten Wolken etwas Regen, die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Ähnlich geht es am Mittwoch weiter: Viele Wolken und lokale Regenfälle sind angekündigt. Bei teils starkem Wind liegen die Temperaturen maximal bei 18 bis 21, im Bergland bei 14 bis 19 Grad. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
07:40 Uhr
2 min.
Warnung vor Windböen in Sachsen
Der Wetterdienst erwartet in Extremfällen Böen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. (Symbolbild)
Menschen in Sachsen sollten sich vor umherfliegenden Gegenständen in Acht nehmen. Der Wetterdienst spricht für weite Teile des Landes eine Warnung vor Windböen aus. Aber Sonne ist schon in Sicht.
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
07:03 Uhr
1 min.
Nach Regen und Wolken in Sachsen kommt sonniger Spätsommer
Die Menschen in Sachsen können sich nach regnerischen Tagen auf eine Sommer-Rückkehr freuen. (Symbolbild)
Nach herbstlichem Wolken- und Regenwetter gibt es in Sachsen die Aussicht auf Spätsommer mit bis zu 28 Grad. Wann das Wetter umschlägt.
Mehr Artikel