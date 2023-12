Wind und stürmische Böen am Mittwoch

Dresden.

Auf Wind und teilweise Sturmböen müssen sich die Menschen am Mittwoch in Sachsen einstellen. Im oberen Bergland schneit es zum Teil, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Meteorologen erwarten anfangs Regen und die Temperaturen steigen am Tag auf bis zu acht Grad, im Bergland auf bis zu fünf Grad. Auf dem Fichtelberg wehen laut Vorhersage schwere Sturmböen.