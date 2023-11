Windig-böiges Herbstwetter in Sachsen

Dresden (dpa/sn) Auf windig bis böiges Herbstwetter müssen sich die Menschen in Sachsen am Donnerstag einstellen. Nach einem freundlichen Start in den Tag ziehen Wolken auf, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Ab Mittag wird es zeitweise regnerisch bei bis zu 14 Grad, im Bergland bis zu 9 Grad. Es weht ein frischer bis böiger Wind und auf den Erzgebirgsgipfeln und in Ostsachsen starke bis stürmische Böen.

Im Verlauf der Nacht lässt der Regen nach. Es bleibt leicht windig und in Kammlage böig. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 12 Grad, im Bergland bei 9 Grad. (dpa)