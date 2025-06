Winter Game: Dresden gegen Eisbären unter freiem Himmel

Schon zur DEL-Saisoneröffnung treffen Meister und Aufsteiger aufeinander. Für das Spiel Anfang Januar gibt es dann einen ganz besonderen Rahmen.

Berlin/Dresden. Liga-Neuling Dresdner Eislöwen spielt in der neuen DEL-Saison unter freiem Himmel gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin. Am 10. Januar 2026 (17.00 Uhr) werden sich beide Clubs im DEL Winter Game gegenüberstehen, wie die Liga mitteilte.

Die Partie steigt im Rudolf-Harbig-Stadion, in dem sonst die Fußballer von Dynamo Dresden ihre Heimspiele austragen. Bis zu 32.000 Fans können dabei sein. Der Vorverkauf beginnt heute.

Schon in der vergangenen Woche hatte die DEL angekündigt, dass die Berliner und die Sachsen am 9. September (19.30 Uhr) das Eröffnungsspiel in der Hauptstadt bestreiten. (dpa)