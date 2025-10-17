Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Winterdienst im Erzgebirge rüstet sich für die anstehende Saison. (Archivfoto)
Der Winterdienst im Erzgebirge rüstet sich für die anstehende Saison. (Archivfoto) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Der Winterdienst im Erzgebirge rüstet sich für die anstehende Saison. (Archivfoto)
Der Winterdienst im Erzgebirge rüstet sich für die anstehende Saison. (Archivfoto) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Winterdienst rüstet sich im Erzgebirge für Saison
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirge laufen die Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit: Schneefangzäune und volle Salzlager sollen für sichere Straßen sorgen.

Annaberg-Buchholz.

Auch wenn bislang nicht an Schnee zu denken ist: Die Straßenmeistereien im Erzgebirge bereiten sich auf die kommende Wintersaison vor. Je nach Wetter werde Ende Oktober mit der Errichtung der Schneefangzäune entlang der Straßen begonnen, teilte das Landratsamt Erzgebirgskreis mit. Die Zäune erstrecken sich über eine Länge von rund 20 Kilometern. 

Zudem werden die Salzlager der Straßenmeistereien bis Ende Oktober mit rund 16.000 Tonnen Streusalz gefüllt. In der Wintersaison sind den Angaben zufolge bis zu 56 Fahrzeuge im Einsatz, um die Straßen von Schnee und Glätte zu befreien. Die Straßenmeistereien im Erzgebirge betreuen jedes Jahr ein Straßennetz von rund 1.230 Kilometern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:42 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Ausstellung „Die DDR – Zwischen Repression und Widerspruch“ läuft noch bis 30. Oktober
Die Ausstellung „Die DDR – Zwischen Repression und Widerspruch“ ist noch bis 30. Oktober im Annaberger Rathaus zu sehen.
Die Geschichte der DDR wird auf zwei Etagen des Annaberger Rathauses in acht spannenden Kapiteln präsentiert - vom Aufbau der SED-Herrschaft bis zur Friedlichen Revolution.
Holk Dohle
16:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Sparkassen-Mails: Behörde warnt vor Festgeld-Betrug
Betrüger nutzen aktuell den guten Ruf der Sparkassen aus, um in angeblich deren Namen betrügerische E-Mails zu verschicken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Aktuell erhalten viele Kunden betrügerische Festgeld-Angebote. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aus.
Jürgen Becker
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:32 Uhr
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
10.10.2025
4 min.
Besuch im Erzgebirge: Erfahrungsaustausch zwischen Sperrmüll und Bioabfall
Gäste aus der Ukraine haben in dieser Woche unter anderem den Wertstoffhof Himmlisch Heer in Annaberg-Buchholz besucht. Er war aber nur eine Station ihres einwöchigen Besuchs.
In „einer Woche unter friedlichem Himmel“ sammeln kommunale Verantwortliche aus der Ukraine im Erzgebirge Erfahrungen für den Wiederaufbau ihres Landes. Darunter ein besonderer Gast.
Antje Flath
Mehr Artikel