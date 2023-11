Winterwetter bleibt: Weitere Schneefälle zum Wochenende

Dresden.

Schnee und Dauerfrost: Das Winterwetter bleibt den Menschen in Sachsen in den kommenden Tage erhalten. "Es bleibt kalt und zumeist herrscht Dauerfrost. Ordentlichen Schneefall erwarten wir wieder für Freitag und Samstag", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Derzeit sei ganz Sachsen weiß, selbst die tiefer gelegenen Großstädte.