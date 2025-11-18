Winterwetter in Mitteldeutschland

Zehn Zentimeter Schnee auf dem Fichtelberg. Auch der Brocken ist weiß. Erste Flocken im Flachland sind möglich.

Leipzig. In den Hochlagen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt bereits eine weiße Schneedecke. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind in der Nacht zum Dienstag auf dem Fichtelberg zehn Zentimeter Schnee gefallen. Auf dem Brocken liegen demnach rund zwei Zentimeter Schnee. Der Thüringer Wald sei nur leicht "angezuckert", so ein Sprecher des DWD. Die Schneedecke auf den Kammlagen der Mittelgebirge dürfte demnach erst einmal liegen bleiben. Für den Harz erwartet der DWD noch einmal etwa zehn Zentimeter Neuschnee in der Nacht zu Mittwoch.

Im Flachland bleibt es am Dienstag bei Höchsttemperaturen von vier bis sechs Grad. In den kommenden Tagen werde es tendenziell noch etwas kühler mit Höchstwerten um die drei Grad. Dies liegt laut DWD unter dem langjährigen Temperaturmittel. Leichter Schnee könnte im Flachland am Donnerstag fallen und auch im Hinblick auf das Wochenende sei noch "alles drin". (dpa)