Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Höhe liegt, wie hier auf dem Brocken, eine Schneedecke. (Archivbild)
In der Höhe liegt, wie hier auf dem Brocken, eine Schneedecke. (Archivbild) Bild: Matthias Bein/dpa
In der Höhe liegt, wie hier auf dem Brocken, eine Schneedecke. (Archivbild)
In der Höhe liegt, wie hier auf dem Brocken, eine Schneedecke. (Archivbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Sachsen
Winterwetter in Mitteldeutschland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zehn Zentimeter Schnee auf dem Fichtelberg. Auch der Brocken ist weiß. Erste Flocken im Flachland sind möglich.

Leipzig.

In den Hochlagen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt bereits eine weiße Schneedecke. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind in der Nacht zum Dienstag auf dem Fichtelberg zehn Zentimeter Schnee gefallen. Auf dem Brocken liegen demnach rund zwei Zentimeter Schnee. Der Thüringer Wald sei nur leicht "angezuckert", so ein Sprecher des DWD. Die Schneedecke auf den Kammlagen der Mittelgebirge dürfte demnach erst einmal liegen bleiben. Für den Harz erwartet der DWD noch einmal etwa zehn Zentimeter Neuschnee in der Nacht zu Mittwoch.

Im Flachland bleibt es am Dienstag bei Höchsttemperaturen von vier bis sechs Grad. In den kommenden Tagen werde es tendenziell noch etwas kühler mit Höchstwerten um die drei Grad. Dies liegt laut DWD unter dem langjährigen Temperaturmittel. Leichter Schnee könnte im Flachland am Donnerstag fallen und auch im Hinblick auf das Wochenende sei noch "alles drin". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18.11.2025
2 min.
Glätte und Schnee in Mittelgebirgen zum Wochenstart
Im Allgäu kam es am Anfang der Woche zu Schneefällen.
In einigen Orten sind Bäume und Dächer mit Schnee bedeckt, teilweise kommt schon der Winterdienst zum Einsatz. In diesen Regionen hat es zu Beginn der Woche geschneit.
08:00 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter?
Ulrike John, dpa
12.11.2025
1 min.
Milde Temperaturen und Sonne
Das Wetter ist immer noch herbstlich mild in Mitteldeutschland. (Archivbild)
Die Temperaturen bleiben in Mitteldeutschland zweistellig. Regen bahnt sich zum Wochenende an.
08:00 Uhr
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Aus 3:0 wird 3:4 – Die erste Niederlage für Mega-Aufsteiger VfB Schöneck
Symbolfoto: Pixabay
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse war es soweit: Der Tabellenführer musste in Stollberg die erste Saisonniederlage einstecken. In den letzten 20 Minuten kassierte man noch vier Gegentore.
Thomas Gräf
Mehr Artikel