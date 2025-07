Winzer in Sachsen zuversichtlich für den Jahrgang 2025

Im vorigen Jahr hatte Frost für heftige Ertragseinbußen bei Sachsens Weinbauern gesorgt. In dieser Saison lief es besser. Was ist für die Weinlese zu erwarten?

Meißen.

Nach dem Katastrophenjahr 2024 mit schlimmen Frostschäden schauen die Winzer in Sachsen zuversichtlich auf die nächste Weinlese im Herbst. Die Trauben haben sich gut entwickelt, auch Wetterextreme sind in diesem Jahr bisher weitgehend ausgeblieben. Das ergab eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei verschiedenen Produzenten in Deutschlands kleinstem Weinbaugebiet. Die Lese der Trauben beginnt ab Ende August.