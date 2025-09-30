Wird jetzt der Rundfunkbeitrag gekippt? Brisante Klage vor Leipziger Bundesverwaltungsgericht

Der öffentliche Rundfunk steht in der Kritik: zu altbacken, zu teuer - und angeblich zu staatsnah. Jetzt prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob Bürger den Rundfunkbeitrag zahlen müssen, wenn ARD, ZDF & Co. ihrem Auftrag nicht nachkommen, ein ausgewogenes Programm zu senden.

Leipzig. Gegner der Rundfunkgebühr werden am kommenden Mittwoch gebannt nach Leipzig schauen: Denn dort könnte eine Frau aus Bayern Geschichte schreiben. Ab 10 Uhr wird nämlich am Bundesverwaltungsgericht über ihre brisante Klage verhandelt. In dem Verfahren BVerwG 6 C 5.24 geht es darum, ob Bürger auch dann zur Zahlung des Rundfunkbeitrags verpflichtet sind, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) zu einseitig berichtet. Konkret beklagt ist der Bayerische Rundfunk (BR). In sozialen Netzwerken und in der rechten Szene ist schon vom „Tag der Befreiung“ oder vom „Ende der Zwangsgebühr“ die Rede.

Zu was dient der Rundfunkbeitrag?

Tatsächlich wird schon seit Jahren gegen den Rundfunkbeitrag prozessiert. So hatte das Bundesverfassungsgericht zuletzt 2018 entschieden, dass er verfassungsgemäß ist: Gezahlt wird nicht für eine konkrete Nutzung, sondern für die Möglichkeit, die Programme zu empfangen, hieß es damals zur Begründung. Der Rundfunkbeitrag sei dazu da, um eine staatsferne und stabile Finanzierung zu gewährleisten - unabhängig davon, ob jemand ARD, ZDF, den MDR oder Deutschlandradio tatsächlich nutzt.

Klägerin: Berichterstattung bei ARD, ZDF, MDR & Co. zu einseitig

Nun macht eine Bayerin aus Rosenheim aber geltend, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem gesetzlichen Auftrag strukturell nicht nachkommt. Als Begründung dafür führt sie an, dass die Öffentlichen kein vielfältiges und ausgewogenes Programm böten, sondern als Erfüllungsgehilfe der vorherrschenden staatlichen Meinungsmacht dienten, wie das BVerwG vorab mitteilte. Die Bayerin stützt sich dabei unter anderem auf Analysen des Schweizer Instituts Media Tenor, das seit Jahrzehnten TV-Programme auswertet. Diese sollen belegen, dass die Berichterstattung einseitig sei und damit der gesetzliche Auftrag verletzt werde. Wenn ARD, ZDF, MDR & Co. aber ihren gesetzlichen Auftrag zur vielseitigen Berichterstattung nicht erfüllten, fehle auch die Grundlage für die Beitragspflicht, so die Argumentation der Klägerin.

Interesse an Prozess groß

Bislang hatten Verwaltungsgerichte ähnliche Klagen wie diese abgewiesen - weil es kein einklagbares Recht auf bestimmte Inhalte gebe und weil der Beitrag allein für die Empfangsmöglichkeit erhoben werde. Durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2023 ist jetzt aber Bewegung in die rechtliche Bewertung gekommen: Denn darin deuteten die Richter an, dass offen sei, ob Bürger geltend machen können, dass der Vorteil, für den sie zahlen, gar nicht mehr existiert, wenn die Programme die Vielfalt nicht ausreichend abbilden. Auf dieser Grundlage ließ das BVerwG 2024 die Revision in Leipzig zu - mit Hinweis auf die grundsätzliche Bedeutung. Das Interesse an dem Prozess ist nach Gerichtsangaben sehr hoch.

Darum war die Klage in zwei Vorinstanzen gescheitert

In den vorherigen zwei Instanzen war die Bayerin mit ihrer Klage gescheitert. Sie hatte für den Zeitraum Oktober 2021 bis März 2022 - abzüglich einer Zahlung insgesamt noch 63,53 Euro - die Beiträge nicht zahlen wollen - aus Gewissensgründen. Sie warf dem Bayerischen Rundfunk Desinformation und eine grundgesetzwidrige Arbeitsweise vor. Ihre Klage, mit dem sie die Aufhebung des Bescheids erwirken wollte, wies das Verwaltungsgericht München aber ab - weil die Gerichte nicht befugt seien, die Programmgestaltung oder Vielfalt des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu prüfen. Dies sei vielmehr Aufgabe der plural besetzten Aufsichtsgremien, zum Beispiel der Rundfunkräte, und nicht der Gerichte, hieß es in der Urteilsbegründung. Eine subjektive Unzufriedenheit oder Programm-Kritik allein rechtfertige daher keine Befreiung von der Beitragspflicht.

Die Klägerin ging dagegen in Berufung, scheiterte jedoch auch beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH). Dieser führte aus, dass der Rundfunkbeitrag allein für die „individuelle Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen zu können“ zu zahlen sei. Die Zahlung des Rundfunkbeitrags könne deshalb erst dann verweigert werden, wenn beispielsweise durch die Lage der Wohnung keine Empfangsmöglichkeit bestehe. Unzufriedenheit mit dem Programm befreie hingegen nicht von der Beitragspflicht.

Drei mögliche Szenarien

Nun hat das Bundesverwaltungsgericht das Wort. Weist es die Klage ab, bleibt alles, wie es ist. Der Fall dürfte dann aber wohl vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Das Gericht könnte aber auch anerkennen, dass die Beitragszahler ein Klagerecht haben, wenn gegen den gesetzlichen Auftrag der Programm- und Meinungsvielfalt verstoßen wird - mit Folgen für die gesamte Finanzierung. Dann stellt sich nämlich unweigerlich die Frage, ob das ganze Bezahlsystem ins Wanken gerät. Denkbar ist allerdings auch, dass das Verfahren erst einmal wieder an die Vorinstanz zurückverwiesen wird. Die müsste dann klären, wie sich „Vielfalt“ im Programm überhaupt messen lässt. (juerg)