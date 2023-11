"Wirtschaftliche Substanz" SCM dank Erfolg auf höherem Level

Die Titeljagd des SC Magdeburg macht sich auch finanziell bezahlt. Ohne die Erfolge wären wohl einige Leistungsträger nicht mehr da.

Magdeburg. Der sportliche Erfolg mit sechs Titeln in drei Jahren hat den SC Magdeburg finanziell auf ein höheres Niveau gehoben. "Wir haben es damit geschafft, unseren Kader zusammenzuhalten", sagte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt der "Volksstimme". Der Handball-Bundesligist habe dadurch "wirtschaftliche Substanz angehäuft". Einem von Schmedt unkommentierten Medienbericht zufolge soll der Etat des SC Magdeburg bei acht bis zehn Millionen Euro liegen.

Der Erfolg bei der Club-WM am Sonntag in Saudi-Arabien brachte dem Club etwa 370 000 Euro ein, der Triumph in der Champions League im Juni gar eine Million. Seit 2021 gewann der SCM zudem die European League, die deutsche Meisterschaft und zwei weitere Male die Club-WM. "Natürlich werden wir nächstes Jahr mit dem Ziel dahinfahren, die erste Mannschaft zu sein, die viermal in Folge gewinnt", sagte der Manager. (dpa)