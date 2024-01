Wirtschaftsminister Dulig lädt wieder an seinen Küchentisch

Dresden.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig lässt eine Tradition aus Wahlkampfzeiten aufleben. Im Superwahljahr lädt der SPD-Politiker wieder zum Gespräch an seinen Küchentisch. "Am Küchentisch geht es um die kleinen und großen Fragen an die Politik, aber auch um das, was Sie ganz konkret vor Ort bewegt. Mein Küchentisch ist meine Einladung, mit mir darüber ins Gespräch zu kommen, wo der Schuh drückt", forderte er am Freitag die Bürger zum Gespräch auf. Am kommenden Donnerstag will sich Dulig zum Auftakt seiner Küchentisch-Tour im Hotel Goldener Anker in Radebeul (Kreis Meißen) einrichten.